Oranssi Pazuzu: Veröffentlichen Musikvideo zu ihrer neuen Single „Uusi Teknokratia“ und verkünden Europatournee

Vor wenigen Wochen veröffentlichten die finnischen Antitraditionalisten Oranssi Pazuzu die erste Single Uusi Teknokratia ihres neuen Albums Mestarin Kynsi, das am 17.04.2020 erscheint.

Heute veröffentlicht die Band ein hypnotisches, nahezu einvernehmendes Musikvideo für diesen Song. Schaut euch das Video hier an:

Die Band sagt dazu: „Das Video, welches Zev Deans gemacht hat, fängt die paranoide Stimmung des Tracks ein und entwickelt sie sogar weiter, indem sie dem Song eine vollkommen neue visuelle Ebene gibt. Eine apokalyptische Vision, welche keine andere Möglichkeit als den Gehorsam zulässt.“

Zev Deans war als Regisseur für Uusi Teknokratia verantwortlich, Rachel Kitson als Produzentin. Ryan Michael Kelly filmte das Video zusammen mit Executive Producer Noah Young und Associate Producer Daniel Litt, Leslie Barany und Johnny Scuotto vor der Kamera.

Rachel Kitson und Zev Deans sind für das Produktionsdesign verantwortlich, Christine Snider für das Talentmanagement und Madeline Quinn für die VFX Assistenz.

Ihr findet Uusi Teknokratia im Stream oder Download hier:

https://nblast.de/OP-UusiTeknokratia

Bestellt Mestarin Kynsi hier vor:

https://nblast.de/OP-MestarinKynsi

Mestarin Kynsi erscheint als CD, 2LP Black Vinyl und 2LP Gold Vinyl.

Ebenso verkündet die Band heute neue Daten für die New Technocracy Tour. Die Tour führt in folgende Städte:

Oranssi Pazuzu live

Doomstar Bookings und FlyingFox AB präsentieren:

Festival Gigs

11.06. PL Kraków – Mystic Festival

26. – 28.06. FIN Helsinki – Tuska Open Air

16. – 19.07. DE Crispendorf – Chaos Descents Festival

19. – 22.08. HU Mátra-Sástó – Fekete Zaj Festival

19. – 22.08. RO Alba Iulia – Dark Bombastic Evening

New Technocracy Tour

w/ Sturle Dagsland

27.09. DE Leipzig – UT Connewitz

28.09. CZ Prague – Futurum

29.09. DE Hamburg – Logo

30.09. SE Stockholm – Slaktkyrkan

01.10. DK Copenhagen – Vega

02.10. NL Sneek – Het Bolkwerk

03.10. BE Brussels – Magasin 4

04.10. NL Utrecht – De Helling

05.10. UK London – The Underworld

06.10. FR Rennes – Antipode MJC

07.10. FR Paris – Petit Bain

08.10. FR Toulouse – Metronum

13.10. FR Lyon – CCO

14.10. CH Martigny – Les Caves Du Mandir

15.10. CH Winterthur – Gaswerk

16.10. AT Vienna – Arena

17.10. IT Milano – Legend Club

18.10. DE Karlsruhe – Jubez

Mehr zu Mestarin Kynsi:

Mestarin Kynsi (OFFICIAL ALBUM TRAILER): https://youtu.be/2ymS3P9lcuY

Weitere Infos zu Oranssi Pazuzu:

www.oranssipazuzu.bandcamp.com

www.facebook.com/oranssipazuzu

www.instagram.com/oranssipazuzu

www.nuclearblast.de/oranssipazuzu