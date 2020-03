Hafen und Herz-Das Online Deutschrockfestival: startet am kommenden Samstag

In Zeiten von Corona kämpfen viele Bands um ihr Überleben, denn in der konzertlosen Zeit fehlen natürlich auch die Gagen. Im Zuge dessen veranstalten viele Bands derzeit Online-Geisterkonzerte ohne Publikum und streamen diese direkt zu euch nach Hause, direkt ins Wohnzimmer, direkt auf die gemütliche Couch, und hoffen so auch auf Spenden, oder vermehrten Merch-Kauf eurerseits. Zudem wollen euch die Bands in dieser Zeit, die geprägt ist von Krankheit, Abstand halten, Quarantäne und Hausarrest, etwas bieten und euch die Langeweile vertreiben. Immer mehr Bands springen derzeit auf diesen Trend auf, gar ganze Festivals werden schon aus dem Online-Boden gestampft.

Am kommenden Samstag dürfen sich nun die Deutschrock-Fans auf das Hafen & Herz-Das Online Deutschrockfestival freuen, dass euch das Wochenende in den eigenen vier Wänden versüßen wird. Unter anderem werden Goitzsche Front für euch am Start sein und euch unplugged einheizen. Insgesamt sollen fünf Bands für zwei Stunden Radau machen, wobei die anderen teilnehmenden Bands erst heute Abend, bzw. morgen, bekannt gegeben werden, also haltet die Facebook-Event-Seite im Auge unter: https://www.facebook.com/events/2591356724515692/. Beginn: 19:30 Uhr.

Das Statement der Veranstalter:

In diesen schweren Zeiten zeigt es sich einmal mehr wie wichtig es ist Menschen zu haben, die einem Rückhalt geben und die für einen da sind.

Derzeit haben wir alle mit Entbehrungen zu kämpfen, sitzen zu Hause und haben vielleicht auch Angst vor dem was noch kommt.

In dieser Zeit wollen wir euch beistehen, wollen euch einen Moment der Freude und Ablenkung schenken. Wir wollen für euch da sein!

Wie?

Am Samstag den 28.3.20 startet deshalb das erste „Hafen und Herz – Das Online Deutschrockfestival“. Wir für euch und ihr für uns!

Gemeinsam können wir diesen Abend unvergessen machen.

Werft euch in das Shirt deiner Lieblingsband, stellt das Bier und den Peffi kalt und sei dabei, wenn ab 19:30 Uhr 5 Bands die ONLINE BÜHNE betreten und euch Unplugged im Wohnzimmer mitreist.

Wir gehen auf diesem Kanal live online und ihr könnt uns von zu Hause auf folgen.