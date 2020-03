Rock Of Ages-Festival 2020: Ratt sagen Auftritt ab

Die San Diego Glam Metal Band Ratt hat ihre komplette für den Sommer geplante Europatour abgesagt, darunter auch den Auftritt Anfang August auf dem Melodic Rock Festival Rock Of Ages in Rottenburg-Seebronn. Damit setzt sich die Serie leider fort, denn die US-Band sagte schon während der letzten Touren ihre geplanten Deutschland-Gigs ab. Die Macher des Rock Of Ages Festivals kommen dadurch in Zugzwang, denn erst letzte Woche haben sie ihr diesjähriges Line-Up mit Uli Jon Roth komplett gemacht. Nun geht die Suche nach einem angemessenen Ersatz erneut los, was sich in Zeiten von Corona durchaus schwierig gestalten könnte.