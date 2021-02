While She Sleeps: haben ihre „You Are All You Need“ neue Single veröffentlichen

Nach dem Start ihrer neuen fanorientierten Plattform Sleeps Society und der Ankündigung ihres fünften Albums mit dem Titel Sleeps Society haben Sheffields Metal-Impresarios While She Sleeps ihre neue Single You Are All You Need enthüllt. Der Titel ist auf dem kommenden Album zu hören, welches am 16.04.2021 über Sleeps Brothers / Spinefarm Records veröffentlicht werden soll.

While She Sleeps sind:

Lawrence Taylor – Vocals

Sean Long – Guitar

Mat Welsh – Guitar / Vocals

Aaran Mckenzie – Bass

Adam Savage – Drums