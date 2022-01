Angstkvlt: veröffentlicht neue Single „Iconoclast“ mit Lyric Video

Das bayerische Band-Duo Angstkvlt veröffentlicht am 22. Januar 2022 einen neuen Song. Iconoclast ist eine digitale Single, die auf den bekannten Streaming Plattformen veröffentlicht wird. Zusätzlich veröffentlicht die Band ein Lyric Video auf Youtube.

Die Band sagt zur Veröffentlichung: „In dem neuen Song Iconoclast tauchen wir tief in den verrückten Geist eines Ikonoklasten ein. Es ist eine historische Reise und eine Parabel auf die Gegenwart. Aber vor allem ist es ein epischer Heavy-Rock-Song, tief verwurzelt im Angstkvlt-Wahnsinn.“

Für Angstkvlt ist Iconoclast der erste Schritt zu einem neuen Album. Der Stil der Debüt-EP Follow And Obey findet in dem neuen Song eine Fortsetzung. Gleichzeitig entwickelt sich der von vielen Kritikern gelobte Sound von Angstkvlt weiter: Die typischen Refrains werden mit Gitarren zwischen Black Metal und Rock verwoben und schlagen so die Brücke vom Krautrock der 1970er Jahre zum zeitgenössischen Heavy Metal.

Die Band sagt weiter: „Wir wollen unseren Fans zeigen: Der Kvlt lebt! Unser Song ist kostenlos hörbar und ein kleines Dankeschön für all jene Kvltisten, die uns auf der verrückten Reise begleiten. Join The Kvlt!“

Nicht mal ein Jahr ist es her, dass die Band mit der EP Follow And Obey die Grenzen des düsteren Metals ausgelotet hat. In der Szene kam die Musik gut an:

„Dichte musikalische Stimmung, in dieser Form und Art noch selten erlebt.” – 9/10 Punkten von Rüdiger Stehle bei Powermetal.de .

bei . „Woran es dieser Scheibe nicht mangelt, ist Abwechslung.“ – Adrian bei totgehört.com .

. “Für mich bisher die Entdeckung des noch recht jungen Jahres.” – 9/10 Punkten von Stephan Voigtländer bei Powermetal.de.

Auch die Aufmachung der EP in einer gravierten Box aus fränkischem Holz sorgte für Aufmerksamkeit.