Angstkvlt – Follow And Obey (EP)

Fazit

Wollen wir das ganze wie kurze Spektakel mal auf den Punk bringen. Beim ersten Durchlauf wanderte die Hand tatsächlich des Öfteren an den Kopf und kratze vorsichtig über die Kopfhaut. Was wollen uns die kultigen Burschen mit Follow And Obey sagen? Wohin treibt uns die Angst und ist dieses Gebilde wirklich psychedelische Black Metal Kunst oder eher ein selbstzerstörerischer Schrei nach einem ohne Liebe entfachten Armageddon? Viele Fragen bleiben und die Angst zieht trotzdem weiter, ohne diese zu beantworten. Schlussendlich muss ich dennoch ein Fazit fällen, auch wenn mir dabei ein wenig die Knie zittern. Unterm Strich ein gewagter Schritt, der Zeit braucht, um verstanden zu werden. Der anfängliche Gedanke an eine minderwertige Handschrift weicht nach mehreren Durchläufen und zeigt auf, dass der Teufel einmal mehr im Detail liegt. Gesanglich bin ich nicht immer bei den Jungs. In der meisten Zeit machen sie es richtig und schieben den Grabstein schwungvoll beiseite. Der eröffnende Kvlt Of Fear schafft es in der persönlichen Beliebtheitsskala auf den letzten Platz, deshalb war der Einstieg nicht der optimalste. Akribisch, mit einem klaren Konzept und frischen Gedanken bleibt dennoch ein positiver Anstrich zurück.



Anspieltipps: Collector Of Souls und Join The Kvlt