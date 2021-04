Gojira: veröffentlichen „The Chant“, neues Album ab Freitag 30.04.

Die zweifach für den Grammy® nominierte Band Gojira hat The Chant veröffentlicht, die letzte Single vor der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten neuen Albums Fortitude, das am 30. April über Roadrunner Records erscheint. The Chant ist ab heute auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Zudem haben Gojira auch einen Teaser für die offizielle Musik zu The Chant veröffentlicht, das am Tag der Albumveröffentlichung, erscheinen wird.

Sänger und Gitarrist Joe Duplantier erklärt zu The Chant folgendes: “Let this chant ring in your bones and lift you up.”

The Chant folgt auf die Singles Another World, Born For One Thing, Into The Storm und Amazonia, wobei letztere zusammen mit einer Spendenaktion zugunsten der in indigenem Besitz befindlichen Nichtregierungsorganisation The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) veröffentlicht wurde, die sich für die ökologischen und kulturellen Rechte indigener Stämme im Amazonasgebiet einsetzt.

In Zusammenarbeit mit der auf soziale Zwecke ausgerichteten digitalen Plattform Propeller kuratieren Gojira eine einmonatige Wohltätigkeitskampagne mit einer Auktion einzigartiger Einzelstücke aus dem Fundus von Gojira und befreundeter Bands. Die Auktion startete heute mit einer Joe Duplantier Signature-Gitarre, die von Duplantier mit einem Kunstwerk über die Tierwelt des Amazonas verziert wurde. Hinzu kommen ein handsignierter Nash Guitars-Bass von Metallica-Bassist Robert und seiner Künstler-Ehefrau Chloe Trujillo, ein signierter exklusiver Fotodruck von Lamb Of Gods Randy Blythe, ein limitierter Rockhard© Slayer-Motorradhelm und vieles mehr. Jede Woche werden neue Gegenstände zur Auktion (propeller.la/gojira) hinzugefügt.

Fortitude erscheint in diversen Vinyl-Varianten, auf CD und digital. Der Vorverkauf hat begonnen!

Aufgenommen und produziert von Joe Duplantier im Silver Cord Studio – Gojiras Hauptquartier in Ridgewood, Queens – und abgemischt von Andy Wallace (Nirvana, Rage Against The Machine), ist Fortitude eine Aufforderung an die Menschheit sich nicht nur eine neue Welt zu wünschen und vorzustellen, sondern diese auch Wirklichkeit werden zu lassen. Den Grundstein für Fortitude legte die Band im vergangenen Jahr mit der überraschenden Veröffentlichung der 2020er Single Another World. Fortitude führt Gojiras seit jeher bestehende Tradition fort, ihre Musik als Vehikel für Umweltaktivismus zu nutzen, etwa in Songs wie Amazonia und The Chant, die nicht nur kritische Fälle begutachten, sondern die Hörer ermutigen, selbst aktiv zu werden.

Eine Übersicht aller kommenden Live-Termine gibt es unter www.gojira-music.com.

Unser Redakteur Paul M. konnte schon in das neue Album reinhören. Hier kommt ihr zu seinem Review: