Furies: präsentieren einen weiteren neuen Song

Die Furies präsentieren heute die brandneue Single Stars Of Burning Lands. Der neue Track der französischen Heavy Metal Band wird geschmückt mit der kraftvollen Stimme von Cheyenne Janas, der neuen Frontfrau des Quintetts und Halbfinalistin bei The Voice Of France 2020. Nach den beiden im vergangenen Jahr veröffentlichten Titeln mit den Sängerinnen Brittney Slayes und Alessia Scolletti enthüllen die Furies heute die außergewöhnliche stimmliche Handschrift von Cheyenne, die im vergangenen September zur Stammbesetzung stieß und verspricht, die zukünftigen Kompositionen der Gruppe zu neuen künstlerischen Höhen zu führen.



Hier geht es zum Video Stars Of Burning Lands Das von Antoine Doyen inszenierte Video wurde während eines Aufenthalts im Dezember 2023 im Studio 104 des Maison De La Radio in Paris gedreht. Für Furies war es eine außergewöhnliche Gelegenheit, auf der Bühne dieses legendären Studios zu arbeiten, das die renommiertesten Künstler willkommen heißt.



Hier könnt ihr Stars Of Burning Lands hören: furies.ffm.to/starsofburninglands

Diese Veröffentlichung markiert den Beginn eines spannenden Kapitels für Furies, die ihr Line-up vor einigen Monaten gefestigt haben und eifrig am Nachfolger vom Debütalbum Fortune’s Gate arbeiten, welches 2020 veröffentlicht wurde. Auf diesem neuen Titel vertiefen die Gitarren die Stimmung Die Aggressivität war bereits in der vorherigen Single Poisoned spürbar, während der epische und schwere Stil beibehalten wurde, der für die Kompositionen von Furies charakteristisch ist. Die Atmosphäre ist düster, betont durch die imposante Basis des Schlagzeugs, und der Titel entfaltet sich wie eine immersive Klangleinwand, auf der Cheyennes Stimme mit ihrer fabelhaften Interpretation hervorsticht. „Stars of Burning Lands“ wurde von Guillaume komponiert und verbirgt in seinem Universum bestimmte Black-Metal-Einflüsse, die das von Slo illustrierte Kunstwerk inspirierten.



Stars Of Burning Lands wurde teilweise in den Labomatic Studios von Igor Moreno und in den verschiedenen Heimstudios der Musiker aufgenommen und von Simone Mularoni in den Dominations Studios gemischt und gemastert.