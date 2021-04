Fools Errant: Online-Benefizkonzert in Duisburg und Single-Ankündigung

Im letzten Jahr veröffentlichten die Hardrocker aus dem Ruhrpott ihr aktuelles Album Decade, welches mittlerweile über eine halbe Millionen mal bei Spotify gestreamt wurde.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bleiben die Duisburger nicht untätig. So wird mit Thomas Klak demnächst ein neuer Keyboarder vorgestellt.

Zudem wird am 7.Mai 2021 ein brandneuer Song veröffentlicht!

Besondere Aufmerksamkeit aber wird auf ein Benefiz-Onlinekonzert gerichtet, welches von der Stadt Duisburg initiiert wird. Die teilnehmenden Künstler und Bands haben im Vorwege ihre Konzerte (unter Einhaltung strengster Corona-Vorschriften) aufgezeichnet. Diese Aufnahmen werden dann in einem Konzertfilm zusammengefasst, der am 30.April 2021 unter dem Motto Stream In Den Mai veröffentlicht wird.

Auf der Webseite Duisburg LIVE wird zu dem Event folgendes Statement veröffentlicht:

„Die Stadtgesellschaft macht sich Sorgen um die professionelle Musikszene Duisburgs. In guten Zeiten spielen sie für uns auf Festivals, auf dem Stadtfest, in Duisburger Clubs, dem Haniel Open Air oder bei diversen anderen Aktivitäten im Stadtgebiet. Viele Künstlerinnen und Künstler müssen in der Pandemie ihre Kraft und Zeit investieren, um zum Beispiel mit Hilfe von Förderprogrammen ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Kreativität und innere Ruhe für neue Projekte bleiben da oft auf der Strecke.

Das Kulturbüro der Stadt Duisburg und die Agentur ba coaching von Bülent Akşen haben daher gemeinsam mit dem Verein Kultursprung e.V. ein Benefizkonzert für Duisburger Musikerinnen und Musiker organisiert. Die Aktion ist eingebunden in die Marke Duisburg ist echt.

Aus dem Benefizkonzert, das am 13. April aufgezeichnet wurde, ist ein Konzertfilm entstanden. Der Konzertfilm wird am Freitag, 30. April, ab 19 Uhr auf dem städtischen YouTube-Kanal unter www.youtube.com/user/StadtDuisburg online gestellt. Aus Tanz In Den Mai. wird an diesem Abend Stream In Den Mai. Mitwirkende sind das Mercator Ensemble, Martin Tazl + Barracuda, Fools Errant, Nevrez „Elvis“ Calışkan, Peter Bursch mit Birgit Theis und Stefan Werner, Anja Lerch sowie Jupp Götz. Das gesamte Konzert wurde im Studio Duisburg unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen produziert.

Für alle Interessierten, ob Firmen, Stiftungen, Vereine oder Einzelpersonen, die unterstützend helfen wollen, wird ein Paypal-Spendenkonto eingerichtet. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer können vor, während oder nach dem Konzert online spenden. Die Spenden werden auf dem Konto des Vereins Kultursprung e. V. (IBAN: DE73 3505 0000 0200 2142 11, Sparkasse Duisburg) gesammelt. Alle Spenderinnen und Spender werden gebeten als Verwendungszweck „Let The Music Play“ anzugeben. Bis zum 15. Mai sollte möglichst gespendet werden.

Die Ausschüttung der eingenommenen Spenden erfolgt in Form von Stipendien. Musikerinnen und Musiker, die in Duisburg leben und/oder wirken und überwiegend ihren Lebensunterhalt mit Musik bestreiten, können sich proaktiv beim Kulturbüro der Stadt Duisburg melden und um eins dieser Stipendien bewerben. Eine Jury wird über die Vergabe entscheiden. Eine Ausschreibung aus dem Kulturbüro zu diesem Stipendienprogramm wird dazu bis Ende April veröffentlicht sowie in die Musikszene kommuniziert.“