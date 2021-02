Angstkvlt: digitale Single und Debütalbum

Am 12. März 2021 erscheint das Debüt Follow And Obey von Angstkvlt. Das bayerische Zwei-Mann-Projekt spielt angeschwärzten Metal, lässt sich aber nicht durch die Grenzen des Genres aufhalten.

Am Freitag erschien die erste digitale Single Kvlt Of Fear auf YouTube. Es ist der Opener-Track des fünf Stücke umfassenden Albums (Spielzeit 25 Minuten) und beschreibt den Aufstieg des Angstkvlts.

Das Album erscheint als sechsseitiges Digipack in einer durchnummerierten auf 100 Stück limitierten Holzschuber-Edition aus fränkischem Holz. Follow And Obey wurde im Münchner Sick Of Sound Studio produziert und via Hands Of Blue veröffentlicht.

Das Album kann entweder direkt bei der Band (info@angstkvlt.org) oder via Bandcamp (https://angstkvlt.bandcamp.com/releases) für 15 plus Porto bestellt werden.

Außerdem wird es auf allen gängigen Streamingplattformen (iTunes, Spotify, etc.) veröffentlicht.

Weitere Informationen gibt es auf www.angstkvlt.org. JOIN THE KVLT!

Weitere Links:

https://www.instagram.com/angstkvlt/

https://www.facebook.com/angstkvlt/

https://angstkvlt.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCRT4CxKnxj5wRRtqYgZyqgw

Quelle: Angstkvlt