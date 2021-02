Moon Taxi: veröffentlichen Video zur Single „Say“

Am 22.01. erschien Silver Dream, das sechste Album der in Nashville beheimateten Alt-Rocker von Moon Taxi.

Bereits zum Album-Release stellte die Band ein an Bob Dylans Subterranean Homesick Blues-Clip erinnerndes Lyric-Video zur aktuellen Single Say in Netz.

Ab sofort, kann man die als Marching Band verkleideten Musiker im offiziellen Video zu Say auf einem Highschool-Sportplatz agieren sehen.

Der Song hat dabei ein durchaus relevantes Anliegen: Die Band plädiert dafür, dass wir alle unseren Mitmenschen etwas mehr und besser zuhören sollten.

“We feel like there is not enough listening going on in the world right now. Our new video for Say celebrates the voices of those on the edges of social standing. You never know what you will find out about another person until you listen. We want this song to inspire others to listen, and in turn find their own voices along the way,” sagt Frontmann Trevor Terndrup dazu.

Recht hat er!

Das Video zu Say gibt es ab sofort hier zu sehen!

In den letzten Monaten haben Moon Taxi immer wieder durch ihre Teilnahme an zahlreichen Livestreams auf sich aufmerksam gemacht, mit denen Geld für die Unterstützung von kleinen Unternehmen, der MusiCares Initiative und Black Lives Matter gesammelt wurde: Durch ihr Engagement trug die Band ihren Teil dazu bei, dass bei diesen Streams insgesamt eine Spendensumme von mehr als zehn Millionen US-Dollar generiert werden konnte.

Als erste Single des Albums hatten Moon Taxi übrigens den Song Hometown Heroes ausgekoppelt, der es in die Top 20 der Triple A Radio-Charts schaffte. In Nashville gelten Moon Taxi längst als Hometown Heroes: Sie haben mal eben zwei aufeinanderfolgende Nächte im berühmten Ryman Auditorium ausverkauft – aber auch darüber hinaus hat sich die fünfköpfige Band eine enorme Fangemeinde in den Staaten aufgebaut.

Fünf Studioalben haben Moon Taxi bereits veröffentlicht, darunter das 2018 erschienene Album Let The Record Play. Two High, die erste Single dieser Platte, katapultierte Moon Taxi in neue Höhen: Sie wurde bis heute über 130 Millionen mal allein auf Spotify gestreamt, führte die AAA-Radio-Airplay-Charts an und wurde ein Top-10-Hit des Alternative-Formats.

Die Band tourte bislang mehr als erfolgreich: So hat sie Eindruck hinterlassen mit elektrisierenden Auftritten bei Festivals wie dem Coachella oder Bonnaroo sowie ausverkauften Headline-Shows in ganz Nordamerika. Zu den Fernsehauftritten von Moon Taxi gehören Today, Jimmy Kimmel Live, Late Night With Seth Meyers und Conan.

Es wird also Zeit, dass Moon Taxi über den großen Teich hinaus die Aufmerksamkeit erfahren, die ihnen gebührt!

http://ridethemoontaxi.com/

https://www.facebook.com/ridethemoontaxi

Quelle: Community Promotion