HeavySaurus – Gratis-Kinderkonzert am 30.08. auf dem Viehofer Platz in Essen (Vorbericht)

HeavySaurus sind eine 2017 gegründete deutsche Kinder-Rock-Band mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal, verpackt in eine spektakuläre Bühnenshow mit einer echten Liveband – in Dinosaurierkostümen. Schnell konnten die rockigen Saurier Mr. Heavysaurus, Riffi Raffi, Milli Pilli, Muffi Puffi und Komppi Momppi die kleinen Pampers-Rocker ebenso begeistern wie die Eltern. HeavySaurus bringen die kleinen wie die großen Rocker immer wieder zum Tanzen, Mitsingen und Headbangen, denn Dinosaurier sind natürlich für alle Kids supercool, sie sind stark, wild und auch ein kleines bisschen lustig und Krach machen ist immer ein riesengroßer Spaß. Die Konzerte mit großer Show, tollen Kostümen und kindgerechten Texten lassen Kinderaugen leuchten. Gleichzeitig freuen sich alle rockenden Eltern über echte Metalsongs. Die Lieder sind, mit Ausnahme der zehnminütigen, als Hörspiel gestalteten Einleitung, zwischen zwei und vier Minuten lang, was der Aufmerksamkeitsspanne der Kinder zugutekommt. Die Liedtexte sind mit Blick auf die Zielgruppe, deren Alter zwischen drei und zehn Jahren liegt, simpel gehalten. Bei den Auftritten von HeavySaurus wird auf eine kindgerechte Lautstärke geachtet, sodass diese maximal bei 85 Dezibel liegt. Die fünf Musiker treten sowohl bei den Livekonzerten als auch bei den anschließenden Autogrammstunden in Dinokostümen auf und sorgen für echte Begeisterung.

Nun spielen die rockigen Saurier, hinter denen erfahrene Musiker aus der deutschen Musikszene stecken, am 30. August 2020 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr ganz kurzfristig ein Kinderkonzert in den Biergärten auf dem Viehofer Platz in Essen. Das Ganze findet Open Air statt, es wird ein Limit von 400 Zuschauern geben, es wird bestuhlt sein und natürlich werden auch die Hygienevorgaben eingehalten. Der Eintritt ist für alle kleinen Rocker frei, auch für die Großen, jedoch sollten die großen reichlich Kleingeld einstecken, denn um großzügige Hutspenden wird bei dem Konzert gebeten.