HellAndBack: veröffentlichen „A Thousand Years“ am 24.09.2021

Am 24. September 2021 wird das neue Album der US-Metal Band HellAndBack – A Thousand Years via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 10. September 2021.

HellAndBack aus Cleveland (Ohio) sind keine typische US-Metal-Band. Mit Einflüssen von Overkill, Metal Church und Flotsam And Jetsam haben sie eine einzigartige Mischung aus US-Metal mit einigen progressiven Elementen geschaffen.

Ihr Debüt A Thousand Years ist eine Entdeckung wert. Mit rifftreibenden Melodien, wie in den Songs Soar, Atomic Ascending und Disobeying The Gods, bis hin zu melodischen Refrains in Eygptian Bride, Scissors und dem akustischen Titeltrack. Die Vocals decken ein breites Spektrum von aggressiven bis hin zu hohen Vocals und perfekt passenden Melodien ab. Dies ist eine sehr starke Veröffentlichung, wenn Sie US-Metal lieben.

Das Album ist ein Muss von Pure Steel Records. Check it out!!

A Thousand Years Tracklist:

1. Atomic Ascending

2. Egyptian Bride

3. Disobeying The Gods

4. Soar

5. A Thousand Years

6. Scissors

7. The Last Day

8. Feed

9. See You In Hell

Line-Up:

Chris Harn – Vocals

David Kirk – Guitars

Matt Schostek – Guitars

Chris Barwise – Bass

Robert Brandt – Drums

