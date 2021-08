Auf The Orchard wurde die zweite Singleauskopplung der finnischen Heavy Metal Band My Haven Found Not Forgotten veröffentlicht. Das neue Album Until wird offiziell am 6. August 2021 digital erscheinen.

Line-Up:

Teija Sotkasiira – Vocals

Kimmo Pitkänen – Guitars

Jan Hirvonen – Drums, Synth, FX

Petteri Paukku – Bass

https://www.facebook.com/myhavenband