Exxperior: veröffentlichen „Escalating Conflicts“ am 17.09.2021

Am 17. September 2021 wird das neue Album der deutschen Prog/Thrash Metal Band Exxperior – Escalating Conflicts via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

Exxperior begannen 2010 als Tom Liebings Projekt, zuzüglich verschiedenster Gastmusiker und Sänger. Phasenweise auch als Liveband im Einsatz; in den letzten vier Jahren mit einer stabilen Formation. Regelmäßige Konzerte und Releases kräftigten den Stand in der Metal Underground Szene. Nun mit einem neuen Konzeptalbum bereit für frischen musikalischen Wind, der den Hörer mit auf eine über 76 min genreübergreifende Reise nimmt und einige unerwartete Überraschungen bereithält. Auch das 28-seitige Booklet hält einiges bereit! Are you ready for?

Escalating Conflict Tracklist:

1. Exitiabilis Creatura

2. Escalating Conflicts…A World Goes Astray

3. Timeless But_Mindless

4. A.A.A.

5. The Agnostic Jam

6. Spirituality

7. Multidimensional Mindblow

8. Transformatus Erat

9. A Murderer´s Excuse

10. About Peace…The Presence Of Justice

11. Masks Of Men

12. XX

13. Join The Brigade!

14. The Ethical Meaning Of Success

15. Anything

Band:

Falk Mittenentzwei – Vocals

Tom Liebing – Guitars, Bass, Keyboards, Drum Prog.

Band live:

Tom Liebing – Guitars

Karl Mergen – Live Drum

Chris Keksgrinder Carl – Live Vocals

Vincent Münster – Live Bass

Andre Bischoff – Live Guitars

Links:

https://de-de.facebook.com/exxperior

https://exxperior.bandcamp.com