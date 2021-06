Hoflärm Backyard Session: Early Bird und VVK-Tickets bereits nach wenigen Minuten ausverkauft

Fans von Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock und Proto Metal finden sich seit 2019 zum Hoflärm Festival (Heinzelmännchen Hofcafe, Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal) ein.

Coronabedingt gibt es auch dieses Jahr die Hoflärm Backyard Session, eine im Vergleich zum regulär angedachten Hoflärm Festival „schmälere“ Ausgabe. Unter strenger Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien durften an gleicher Stelle in diesem Jahr lediglich 250 Tickets für die beiden Festivaltage verkauft werden.

Beim Verkauf der Early Bird Tickets am Sonntag, dem 20.06.2021, wurde bereits nach kurzer Zeit Sold Out vermeldet. Der Verkauf der restlichen regulären VVK Tickets startete am Mittwoch, dem 23.06.2021, während des EM-Spiels Deutschland – Ungarn, ohne dass zu diesem Zeitpunkt weitere Bands bekannt gegeben wurden. Die Veranstalter mussten bereits nach 1,5 Minuten trotzdem Sold Out vermelden.

Nachdem zum Early Bird Termin bereits die Bands The Vintage Caravan, Earth Ship, Giöbia, Splinter und Stew bekannt waren, gibt der Veranstalter heute mit den Bands My Sleeping Karma, Monkey3, Circus Electric, Phiasco, Thvnderkvlt und Bonbongbeerwizards die finalen Bandbestätigungen bekannt!!!

Praise The Riff – Worship Lärm

Hier kommt ihr zur Festivalseite