Godslave: bringen mit „From Driven“ einen weiteren Vorboten als Single auf den Markt

Mit From Driven veröffentlichen Godslave heute ihre dritte Single aus dem kommenden Studioalbum Positive Aggressive (Metalville / Rough Trade – VÖ 23.07.)

Godslave sagen über From Driven:

„Kennt ihr das? Ihr fühlt euch wie von einer unsichtbare Kraft getrieben, alles steht auf Autopilot, alles passiert irgendwie, ohne dass ihr wirklich Einfluss darauf nehmt?

Genau aus diesem Zustand soll euch From Driven mit Gewalt rausprügeln 😉

In der dritten Single des neuen Godslave Albums Positive Aggressive dreht sich alles darum, von der Rückbank auf den Fahrersitz zu wechseln, das Lenkrad fest zu umschließen und bewusst in die Richtung zu lenken, in die man fahren will!

Es geht darum, wieder in die Kontrolle über sein eigenes Handeln zu gelangen und auch bereit zu sein, das Notwendige dafür zu tun. Denn Kontrolle übernehmen, heißt auch Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen – das ist ne harte Nuss und nicht für jeden was.

Der Protagonist im From Driven Video ist voll in Kontolle und tut genau das, was ihm am meisten Spaß macht, ungeachtet ob ihn dafür vielleicht jemand für verrückt erklärt. Er ist voll bei sich und genießt das Leben. Und darum geht’s doch, oder? ;)“

Mehr zu Positive Agressive: