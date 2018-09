Die Erlanger Comedy Metaller von J.B.O. haben für 2018 wieder einige „Blast Christmas“-Shows angekündigt. Diese werden direkt im Anschluss ans Weihnachtsfest in Osnabrück, Essen, Aschaffenburg, Chemnitz und Augsburg stattfinden. Die Besucher erwartet ein nicht wirklich besinnliches Best Of-Programm der Band.

„Blaaast Christmas, I gave you my heart“…. O der so ähnlich halt. Wir kennen es zur Genüge. Aber nicht nur George Michael ist allweihnachtlich zur lieb gewonnenen (?) Tradition mutiert – längst haben sich auch die „Blast Christmas“-Shows von J.B.O. Zur immer wiederkehrenden Institution gemausert.