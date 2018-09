Die deutschen Thrash-Legenden TANKARD haben einen neuen, animierten Videoclip zum Song „Don’t Bullshit Us“ veröffentlicht. Der Track stammt vom aktuellen Studioalbum »One Foot In The Grave«.

Das Royal Melbourne Institute of Technology in Melbourne, Australien hat in den letzten 13 Wochen an diesem Video gearbeitet. Dabei ist ein urkomischer und komplett animierter Clip entstanden. Knapp 3000 Arbeitsstunden haben die Produzenten Aaron McLoughlin & Simon Norton zusammen mit ihrem Team in den Videoclip gesteckt.

Aaron berichtet über die Produktion:

„Die Umsetzung des Ganzen hat circa 3.000 Stunden in Anspruch genommen. Sehr viel Zeit benötigen immer die Konzeption, Vorabvisualisierung und Planungsphase.

Alles ist digital handgemalt und wurde Bild für Bild auf Wacom Cintiq Tablets im hochmodernen Animationsstudio der Universität hergestellt. Hier trifft alte auf neue Schule.“

Man hatte sich dazu entschlossen, dem Clip eine Art Kritzel-Look zu verpassen, so Aaron weiter: „Wir fanden, dass das perfekt zu Gerres grandiosem Gesang und dem energetischen Song passt.

Dadurch konnte das Animations-Team etwas schneller daran arbeiten, ein originelles Video umzusetzen, in dem sich stets alles wie verrückt bewegt.

Und obwohl es ein lustiges Video ist, wollten wir dennoch die Intensität der ernsthaften Message des Songs rüberbringen. Ich bin total stolz auf das Ergebnis, die Studenten hier haben einen fantastischen Job gemacht!“

Sänger Gerre fügt hinzu:

„Auch wenn unsere letze Scheibe „One Foot in the Grave“ schon ein Weilchen draußen ist, sind wir total froh, Euch diesbezüglich einen zweiten offiziellen Videoclip präsentieren zu können. Aaron Mcloughlin hat wieder ganze Arbeit geleistet, der comic-artige Clip passt zum Humor von Tankard wie die Faust aufs Auge, obwohl mittlerweile mein Bäuchlein, wie im Video präsentiert, nicht mehr ganz so rundlich ist………hahahaha!“

In diesem Sinne: Don´t bullshit us anymore and keep on thrashing!“

Zu sehen gibt es das Video hier:

Tour-Dates 2018:

08.09. CH Hüttikon – Meh Suff! Metal-Festival

21.09. D Würzburg – Posthalle

22.09. D Magdeburg – Factory

19.10. D Leipzig – Hellraiser

20.10. CZ Brno – Melodka

21.10. CZ Prague – Rock Café

02.11. D Karlsruhe – Substage

03.11. D Andernach – JUZ Liveclub

23.11. D Aachen – Musikbunker

24.11. NL Ulft – Metal on Metal

30.11. D Hanover – MusikZentrum

01.12. D Dresden – Skullcrusher

08.12. D Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

28.12. D Saarbrücken – Garage

29.12. D Munich – Feierwerk

Tour-Dates 2019:

01.03. RUS Moscow – ZIL Arena

02.03. RUS St. Petersburg – Mod Club

06.04. UK Glasgow – Lords of the Land Festival

07.06. D Aschaffenburg – Colos-Saal

08.06. D Oschersleben – Rock & Metal Day‘z

21.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

22.06. D Uttenhofen – Aaargh Festival

13.07. A Leoben – Area 53 Festival

—

Hier könnt Ihr »One Foot In The Grave« physisch bestellen:

http://nblast.de/TankardOFITGNB

»One Foot In The Grave« wurde im Januar 2017 zusammen mit Produzent Martin Buchwalter (DESTRUCTION, SUIDAKRA) im Gernhart Studio Troisdorf aufgenommen. Die Gestaltung des neuen Covers lag wieder in den Händen von Patrick Strogulski, der ein Schüler des ehemaligen TANKARD-Coverzeichners Sebastian Krüger ist. Patrick war bereits für die letzten beiden Cover (»A Girl Called Cerveza« und »R.I.B.«) verantwortlich.

Mehr zu »One Foot In The Grave«:

‚One Foot In The Grave‘: https://www.youtube.com/watch?v=vkwWlPtKXdE

‚Arena Of The True Lies‘: https://www.youtube.com/watch?v=hXto44JfQOQ

‚Syrian Nightmare‘: https://www.youtube.com/watch?v=RqbYApfeUeE

35 Years Of TANKARD: https://www.youtube.com/watch?v=kYxHcFVO6eo

