Am 19.10.2018 veröffentlichen DROWNING IN YOU ihr Debütalbum „Here Is Hope“ via Boersma Records. Der Nachfolger der hochgelobten „Worth Fighting For“-EP (2015) verbindet erneut Elemente aus Hardcore, Post-Hardcore und Metalcore zu einer energiegeladenen Mischung, die Szenefans umhauen wird. Bereits jetzt haben die Jungs ein Musikvideo zum Song „Old Wounds Opened“ veröffentlicht – dies kann hier bewundert werden:

