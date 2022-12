Jera On Air Festival: mit neuer Bandwelle für 2023

Jera On Air 2023 mit großem Line-Up-Zuwachs. Flogging Molly, Papa Roach, Gogol Bordello, Billy Talent, Enter Shikari und andere live in Ysselsteyn

Das sympathische Jera On Air Festival in der nahegelegenen Grenzregion bestätigt eine ganze Reihe neuer Namen für die 2023er Ausgabe.

Neben bereits angekündigten Highlights wie u.a. Parkway Drive, Rancid, Hollywood Undead, Lorna Shore oder The Ghost Inside können sich die Zuschauer am 22., 23. und 24. Juni auf Auftritte von niemand Geringerem als Flogging Molly, Gogol Bordello, Enter Shikari, Chelsea Grin, Candy, LionHeart, End und Dreamshade freuen. Auch Ghøstkid, Touché Amoré, Defeater, Ways Away, March, Paledusk, Trash Boat, Sleep Token, The Bennies und Unity TX werden nach Ysselsteyn reisen.

Bereits vor einigen Wochen zeichnete sich ab, dass der Dezember mit der Ankündigung von Papa Roach, Billy Talent, The Interrupters, Code Orange und Pup ein besonders festlicher Monat werden würde. Tickets für Jera On Air das größte Alternative-Festival in Benelux, bei dem im nächsten Jahr unter anderem Parkway Drive, Rancid und The Ghost Inside auf der Bühne stehen werden, gibt es unter www.jeraonair.nl zu kaufen.

Mit ihrer überaus erfolgreichen Mischung aus Irish Folk und Punk locken Flogging Molly seit Jahrzehnten zahlreiche Fans auf Festivalgelände in Konzerthallen, um sie mitzureißen. Und mal ehrlich: Wer kennt nicht jedes Wort von Hits wie Lullabies und Devil’s Dance Floor? Das kann man auch von den Hits von Papa Roach behaupten. „Cut my life into pieces, this is my last resort“: Welches Millennium-Punk-Kind ist nicht mit den ersten Zeilen von Last Resort, einem der Megahits der amerikanischen Legenden, aufgewachsen? Ihr Album Infest, auf dem dieses Juwel zu finden ist, hat Kultstatus. Papa Roach werden auf dem Jera On Air 2023 gerne zeigen, warum das so ist.

Liebhaber von ansteckendem, klassischem Punkrock kommen auch mit Legenden wie Rancid auf ihre Kosten, auch die Nachricht, dass Billy Talent nach Ysselsteyn kommen, löst sicherlich Begeisterung aus. Die Kanadier, deren Hits wie Fallen Leaves, Red Flag und Rusted From The Rain in jeder anständigen Punk-Playlist zu finden sind, haben kürzlich ihr neues Album Crisis Of Faith veröffentlicht, das prompt die Pole-Position der deutschen Longplay-Charts erklomm.

Es scheint, dass 2023 ein großes Jahr für den Gypsy-Punk wird. Und warum? Ganz einfach: Weil Gogol Bordello wieder auf Tournee sind. Mit Bandmitgliedern, die fast alle aus Osteuropa stammen, verstehen sie es wie keine anderen, das Gypsy-Feeling mit ihren Songs zu übermitteln. Das ist nicht nur ein Garant für eine energiegeladene Show voller großartiger Mitsing-Momente, sondern auch für eine schwitzende Menschenmenge im Zelt. Stillstehen wird hier noch zur Herausforderung.

Tickets für das dreitägige Festival, das wie im letzten Jahr auf dem brandneuen, die Möglichkeiten erweiterten Festivalgelände stattfindet, gibt es unter www.jeraonair.nl.

Auf der Website finden sich neben dem Line-Up auch alle weiteren relevanten Informationen rund um das Festival.

Das Line-Up kompakt:

Jera On Air 2023

22, 23 und 24. Juni 2023

Ysselsteyn, Limburg

Mit u.a. Any Given Day, Attila, Billy Talent, C4, Candy, Chelsea Grin, Code Orange, Defeater, Distant, Dreamshade, Employed To Serve, End, Enter Shikari, Fever 333, Flogging Molly, Ghøstkid, Gogol Bordello, H2O, Hatebreed, Hollywood Undead, Kublai Khan TX, Landmvrks, LionHeart, Loathe, Lorna Shore, Malevolence, March, Meshuggah, Motionless In White, No Pressure, Papa Roach, Paledusk, Pain Of Truth, Parkway Drive, Polaris, Pup, Rancid, Random Hand, Restraining Order, Rise Of The Northstar, Sick Of It All, Sleep Token, Speed, Stray From The Path, Sunami, The Amity Affliction, The Bennies, The Flatliners, The Ghost Inside, The Interrupters, The Menzingers, Touché Amoré, Trash Boat, Unity TX, Ways Away und Zulu

Preise:

Kombi: € 150,-

Early Bird Kombi: € 125,- (SOLD OUT)

Freitag & Samstag: € 99,-

Donnerstag: € 90,-

Camping: € 30,-

Parken: € 15,-

Tickets via www.jeraonair.nl