Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 9

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Devil’s Train – Ashes & Bones | Hard Rock

Es gibt in meinem Leben derzeit einige Turbulenzen, die Abstinenz von Livekonzerten ist hingegen gänzlich passé. Ich habe viele Konzerte und einige Festivals besucht und meist auch darüber berichtet. Dabei habe ich ein neues Genre für mich entdeckt, Melodic Death Metal. Dies kam zum einen durch das neue Album von, aber auch durch ein Konzert von, beides großartig. Alle Tickets für verschobene Konzerte konnte ich allerdings noch nicht einlösen, einiges ist auch bis 2023 verschoben.

Hard Rock mit Southern Rock Flair steht dieses Jahr hoch im Kurs bei mir. Auch das Konzert von Black Stone Cherry und The Georgia Thunderbolts war mega! Devil’s Train konnte ich bisher nicht live erleben, da hoffe ich mal auf 2023.

Terra Atlantica – The Scarlet Banners| Power Metal

Terra Atlantica ist eine ambitionierte Power Metal Band aus Hamburg, mit denen ich in den letzten Jahren häufiger das Vergnügen haben durfte. Mein Highlight in diesem Jahr war sicherlich der Videodreh zu diesem Song, es war großartig! Es ist aber unmöglich, dieses grandiose Album auf einen Song zu reduzieren. Hört Beyond The Borders unbedingt durch.

Supreme Unbeing – Hide The Beast| Progressive Metal, Power Metal

Supreme Unbeing durfte ich Anfang des Jahres bei einer Pre-Listening Session kennenlernen, bei der sie ihr Debütalbum aufwendig präsentierten. Hide The Beast ist einer der „wilderen“ Songs auf der Scheibe. Ich kann euch aber das gesamte Album ans Herz legen. Grundsätzlich bin ich eh eher der Album-Hörer. Ist das eine aussterbende Form des Musikhörens? Im letzten Jahr haben wir an dieser Stelle noch unsere TOP 5 Alben präsentiert.

Victorius – Dinos And Dragons| Power Metal

Der schnelle Power Metal, den Victorius spielen, ist voll mein Ding. Die humorvollen Lyrics, tollen Grafiken und fantasievollen Musikvideos, hier passt einfach alles zusammen. Live sind sie eine Macht! Und ich will ja nicht nerven, aber hört unbedingt das ganze Album!

April Art – Sky Is The Limit | Alternativ Rock

Noch eine Neuentdeckung dieses Jahres. April Art sind ganz sicher ein Gewinner des Rockharz Festivals. Die wahnsinnige Energie, die Lisa-Marie Watz mit ihrer Band auf die Bretter bringt, ist auch in jedem Ton des Albums zu hören. Ja, ich schreibe schon wieder von dem Album. Sorry, aber Bands, die nur einen Hit produziert bekommen, interessieren mich nicht so wirklich.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Coffin Crew – Coffin Crew | Rock ’n‘ Roll, Thrash Metal

Coffin Crew sind für mich eine Herzensangelegenheit. Vor nunmehr drei Jahren entstand mit den sympathischen Jungs eine tolle Freundschaft. Ihr Mix aus Rock ’n‘ Roll und Thrash Metal entfaltet seinen ganz eigenen Charme, durch den das Album sehr abwechslungsreich wird. Im Vergleich zu den bisherigen Veröffentlichungen hat auch die Aufnahmequalität enorm hinzugewonnen. Die fünfköpfige Formation aus Norddeutschland ist auch live immer wieder genial!