John Diva & The Rockets Of Love: veröffentlichen Single und Video zum Titeltrack des neuen Albums

Am 17.03.2023 veröffentlichen die 80er-Hair-Metaller John Diva & The Rockets Of Love ihr drittes Album The Big Easy. Während die Band auf ihrer zweiten Platte American Amadeus noch die Grenzen des Glam Metal auslotete, kehren die fünf Musiker auf Album Nummer drei zu dem zurück, was sie am besten können: gradlinigem, erfrischendem Rock mit markanten Riffs, harten Beats, vielschichtigen Texten und einem Frontmann in Bestform. Keine Schnörkel, kein Bullshit, sondern Stadionhymnen für die ganz große Bühne. Wir haben darauf gewartet und endlich ist es so weit: John Diva is back!

Der Titeltrack wurde als Single und Video veröffentlicht. Das Video ist hier zu sehen:

The Big Easy erscheint am 17.03.2023 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, LP Gatefold Version, limitiertes Box Set, CD/LP Bundle mit Shirt, Download und Stream: Das neue Albumerscheint amweltweit überals CD DigiPak, LP Gatefold Version, limitiertes Box Set, CD/LP Bundle mit Shirt, Download und Stream: https://JohnDiva.lnk.to/TheBigEasy

John Diva & The Rockets Of Love Live 2023:

17.03. Dortmund – FZW

18.03. Aschaffenburg – Colos-Saal

24.03. Memmingen – Kaminwerk

25.03. München – Backstage

08.04. Hamburg – Bahnhof Pauli

14.04. Nürnberg – Hirsch

15.04. Heidenheim – Lokschuppen

22.04. Herford – X

28.04. Hannover – Musikzentrum

29.04. Brilon – Bürgerzentrum

05.05. Köln – Gloria

06.05. Koblenz – Cafe Hahn

12.05. CH-Boswil – Chillout

13.05. CH-Buchs – Krempel

19.05. Heide – Stadttheater

20.05. Kiel – Die Pumpe

Tickets unter: https://tickets.johndiva.com/tickets