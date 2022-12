Eisregen: veröffentlichen am 19.12.2022 die neue Single „Grenzgänger“

Diese veröffentlichen am 19.12.22 die Single Grenzgänger, gleichnamig zum kommenden Album, dass am 13.01.2023 erscheint! Grenzgänger handelt von dem deutschen Serienmörder Rudolf Pleil, der nach dem Ende des 2. Weltkrieges akiv war und in den damaligen Wirrungen leichtes Spiel hatte, neue zumeist weibliche Opfer zu finden. Als übergeordneter Album-Titel lässt sich der Begriff selbst natürlich auch auf die Band beziehen: denn Eisregen hat sich noch nie um musikalische oder geschmackliche Grenzen geschert und immer das eigene Ding konsequent durchgezogen.



Am 19.12.22 um 12:00 Uhr wird es zur Single auch ein Video auf YouTube geben!



Am 02.12.22 erschien bereits die ultra-limitierte MAXI Single von Wiedergänger, wahlweise auf Vinyl oder Digipak.



Hier der Pre-Save Link zur Grenzgänger Single: KLICK

Hier gehts zur Wiedergänger MAXI Single: KLICK

Hier gehts zur Grenzgänger Album VVK: KLICK