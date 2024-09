Kanonenfieber: veröffentlichen neue Single/Video “Waffenbrüder”

Vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums Die Urkatastrophe am Freitag, den 20. September, präsentieren Kanonenfieber ihre letzte Single und ein Video zu Waffenbrüder, um die Geschichte von Waffenbrüder zu erfahren und seht euch das Video an, das von Grupa13 produziert wurde:

Kanonenfieber über Waffenbrüder: „Wir schreiben das Jahr 1916. Zwei beste Freunde stehen in der Bekleidungskammer einer bayerischen Kaserne. Mit vor Stolz geschwellter Brust nehmen die beiden das Feldgrau entgegen. Es geht in den Krieg.

Wie lange haben sie sich nach einem Abenteuer gesehnt. Schon als kleine Buben haben sie ehrfürchtig den Geschichten ihrer Väter am Lagerfeuer gelauscht: der Kampf Mann gegen Mann in der ruhmreichen Schlacht. Mit Stöcken bewaffnet haben sie ihre Lieblingshelden nachgespielt und den ein oder anderen Sieg errungen. Schon von Kindertagen an waren sie Waffenbrüder.

Und nun, im Schatten der Front und des Granatenfeuers, verblassen die Kindheitsträume. Einzig das nackte Überleben und der treue Freundesbund halten beide am Leben. Zunächst. Tags am Posten, nachts im Unterstand – nichts kann die beiden trennen. Fast nichts, denn die Artillerie des Feindes vermag Eisen, Fleisch und auch Bünde jeglicher Art zu zerreißen. So kommt es, dass in der Frühjahresoffensive eine Granate in das durch die Freunde besetzte Fuchsloch einschlägt und einen der beiden mit sich in die Erde nimmt. Und dort bleibt er, der Waffenbruder. Vergraben in fremder Erde, der Heimat so fern, wie sie nur sein könnte.

Einen Lorbeerzweig verfasste der Hinterbliebene seinem besten Freund in tiefer Betrübnis über den Verlust. Und jene Worte der Trauer haben wir hör- und greifbar gemacht. Dies ist die wahre Geschichte der Waffenbrüder.“

Und eben jener Lorbeerzweig findet sich als gedruckte Kopie in den beiden Artbook Varianten des Albums. Zum Song selbst steuerte Maik Weichert von Heaven Shall Burn ein Gitarrensolo hinzu.

