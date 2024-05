Kanonenfieber: veröffentlichen Single und Lyric-Video zu „Menschenmühle“

Gestern veröffentlichten Kanonenfieber mit Menschenmühle den ersten Song und das Lyric-Video aus ihrem kommenden Album Die Urkatastrophe. Das Video kommt mit einer englischen Übersetzung als Untertitel.

Seht das Video hier:

Kanonenfieber, über die Hintergrundgeschichte von Menschenmühle und Die Urkatastrophe, welches am 20. September veröffentlicht werden soll: „Der Erste Weltkrieg beschleunigte den Weg in die Moderne und gilt als ‚Die Urkatastrophe‘ des 20. Jahrhunderts, das von Kriegen, Gewalt und Vertreibung geprägt war. Rund 17 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten, verloren ihr Leben, große Teile Europas wurden zerstört und ungelöste Probleme blieben zurück, die zu weiteren gewaltsamen Konflikten führten. Dieses Album ist den Opfern des Ersten Weltkriegs gewidmet, damit sie nicht vergessen werden. Mögen ihre Schicksale auch nach mehr als 100 Jahren noch eine Mahnung für alle nachfolgenden Generationen sein“, sagt Noise, der alle Instrumente im Studio einspielt und auch für das Konzept von Kanonenfieber verantwortlich ist.

Wie schon sein Vorgänger basiert auch das zweite Album Die Urkatastrophe von Kanonenfieber auf Tatsachenberichten, Briefen und Originaldokumenten der überlebenden und verstorbenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Es soll nicht glorifizieren, denn im Krieg gibt es keinen Ruhm. Alle verlieren – ihr Leben, ihre Seelen, ihre Menschlichkeit. Der Krieg wird oft auf abstrakte Weise dargestellt, durch Zahlen und Statistiken. Kanonenfieber wollen die Geschichten der Namenlosen und Gesichtslosen erzählen, um einen kleinen Einblick in ihre persönlichen Schrecken und damit in das größere Grauen für die Menschheit als Ganzes zu geben.

Der Black und Death Metal von Kanonenfieber soll nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären und das Bewusstsein gegen die Verherrlichung des Krieges schärfen. Die Urkatastrophe wurde mit Kristian Kohle (Powerwolf, Aborted, Benighted u.v.a.) im Kohlekeller Studio aufgenommen. Der Gitarrist Maik Weichert von Heaven Shall Burn ist bei dem Song Waffenbrüder dabei.

Kristian Kohle sagt: „Wir haben hart daran gearbeitet, den Kanonenfieber-Sound auf die nächste Stufe zu bringen. Dieser Song ist einfach aggressiver, tiefer und intensiver als alles, was sie bisher gemacht haben. Schnallt euch an!“

Maik Weichert kommentiert: „Kanonenfieber elektrisiert mich sowohl als Musiker als auch als Historiker. Die unerbittliche musikalische Kraft und Melodik sowie die detaillierte Arbeit mit authentischen Quellen sind in dieser Form wirklich etwas ganz Besonderes. Keine platten Klischees oder oberflächlichen Provokationen, sondern ein höchst kreatives musikalisches Mosaik mit einer klaren Haltung, das uns eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte zeigt. Ich freue mich schon sehr darauf, die fertige Platte in den Händen zu halten und in die Musik und die Geschichten einzutauchen.“

Neuigkeiten zur Vorbestellung werden in Kürze bekannt gegeben.

Scrolle nach unten für ihren umfangreichen Tourneeplan 2024.

Über Kanonenfieber:

Die deutsche Band Kanonenfieber veröffentlichte ihr erstes Album Menschenmühle im Jahr 2021. Seitdem hat die Band mehrere sehr erfolgreiche Tourneen gespielt und ihre aufwendigen, dramatischen Liveshows haben die Massen auf renommierten Festivals wie dem Summer Breeze, dem Party.San oder dem Dong Open Air erschüttert und sprachlos gemacht.

Kanonenfieber ist das Geistesprodukt von Noise, der ihre gesamte Musik schreibt und aufnimmt. Bei Live-Shows wird er von Freunden begleitet, die es ihm ermöglichen, sich auf den Gesang und die bombastische Bühnenperformance zu konzentrieren.

Noise gründete Kanonenfieber im Jahr 2020, nachdem er das Tagebuch seines verstorbenen Urgroßvaters gelesen hatte, das dieser während des Ersten Weltkriegs an der Front geschrieben hatte. Abgesehen von den Erinnerungen war es das Einzige, was von ihm übriggeblieben war. Ein Hobbyhistoriker und Freund von Noise übertrug das Tagebuch aus dem Original Sütterlin, das Noise seiner Großmutter – der Tochter seines Urgroßvaters – als Buch geschenkt hatte. Als Noise die erschütternden Berichte aus erster Hand las, wurde ihm klar, dass er seine Kunst dem Gedenken an die unzähligen Opfer des Ersten Weltkriegs widmen wollte. Das Konzept, das er zusammen mit einem Freund entworfen hat, setzt auf Authentizität, wobei die Texte und die Sprache auf Berichten, Briefen und anderen historischen Dokumenten basieren.

Die Bandmitglieder, darunter auch Noise und seine Live-Band, werden bewusst anonym gehalten, was eine Anspielung auf das „Grabmal des unbekannten Soldaten“ ist: Denkmäler in verschiedenen Ländern der Welt, die an die in Kriegen gefallenen Soldaten erinnern. Die Schrecken des Krieges sind universell.

Im Sommer gibt es verschiedene Chancen Kanonenfieber live zu sehen:

22.06.24 (DE) Gräfenhainichen / Ferropolis – Full Force

28.06.24 (FR) Nantes – Hellfestt

03.07.24 (DE) Ballenstedt – Rockharz

05.08.24 (CH) Zürich – Halle 622

19.08.24 (IT) Lignano-Sabbiadoro – Arena Alpe Adria

20.08.24 (AT) Innsbruck – Dogana

22.08.24 (DE) Saarbrücken – Saarlandhalle

23.08.24 (DE) Giessen – Kloster Schiffenberg

24.08.24 (NL) Utrecht – Tivoli Vredenburg

20.09.24 (DE) Weimar – Herbstoffensive

21.09.24 (DE) Munich – Backstage

08.11.24 (DE) Berlin – War Against War

Direkt nach dem Release von Die Urkatastrophe werden Kanonenfieber auf große Europatour gehen:

Contra präsentiert:

Kanonenfieber Tour 2024

16.11.24 (DE) Leipzig – Hellraiser

17.11.24 (PL) Gdansk – Drizzly Grizzly

19.11.24 (AT) Vienna – Flex

20.11.24 (HU) Budapest – Barba Negra

21.11.24 (PL) Krakow – Hype Park

22.11.24 (CZ) Prague – Club Storm

23.11.24 (DE) Oberhausen – Turbinenhalle

24.11.24 (NL) Utrecht – De Helling

26.11.24 (UK) London – The Dome

27.11.24 (FR) Paris – Petit Bain

28.11.24 (CH) Pratteln – Z7 Konzertfabrik

29.11.24 (AT) Dornbirn – Conrad Sohm

30.11.24 (BE) Kortrijk – DVG Club

02.12.24 (SE) Stockholm – Kollektivet Livet

03.12.24 (NO) Oslo – John Dee

04.12.24 (DK) Copenhagen – Pumpehuset

05.12.24 (DE) Magdeburg – Factory

06.12.24 (DE) Bremen – Aladin

07.12.24 (DE) Frankfurt – Batschkapp

08.12.24 (DE) Nuremberg – Hirsch

