Kim Gordon: kehrt für ein Konzert in Deutschland nach Berlin zurück

Die legendäre Kim Gordon kehrt mit ihrem dritten Soloalbum Play Me nach Berlin zurück, das am 13. März bei Matador erscheint.

Scharf, konzentriert und von bestechender Direktheit, erweitert das Album Gordons Klangspektrum und verwebt melodischere Rhythmen mit dem treibenden Motorik-Puls des Krautrock. Wie immer filtert sie die Gegenwart durch ihre einzigartige Linse und seziert die Folgen des Niedergangs der Milliardärsklasse, die Aushöhlung demokratischer Ideale, das Vordringen eines technokratischen Endzeitfaschismus und die KI-geglättete Chill-Vibes, die die Kultur in etwas unheimlich Träges verwandeln. Mit ihrem ätzenden Witz und ihrem schwarzen Humor fängt Gordon die seltsamen Absurditäten des modernen Lebens ein. Obwohl das Album häufig nach außen gerichtet ist, entfaltet sich Play Me letztendlich als ein introspektives Werk, aufgeladen mit gesteigerten Emotionen, die sich in greifbaren, körperlichen Jams entladen und Neugier und offene Erkundung festen Schlussfolgerungen vorziehen.

Sehen euch ihre ätherische Debütsingle Not Today hier an:

Das Video wurde von den Gründerinnen des Modelabels Rodarte und Filmemacherinnen Kate und Laura Mulleavy unter der Kamera von Christopher Blauvelt inszeniert.

Als Pionierin in der männerdominierten Kulturwelt verkörpert Gordon seit Langem eine mühelose Coolness gepaart mit furchtloser, disziplinierter Experimentierfreude. Jahrzehntelang war sie eine wichtige und inspirierende Persönlichkeit, die Generationen durch ihre Weigerung, Kompromisse einzugehen oder zu stagnieren, inspirierte. Gordons Kunst, ihr Leben und ihre Coolness waren nie von anderen abhängig – durch die Zeit und ihr kontinuierliches Schaffen hat sie ihren eigenen Weg gefunden und steuert nun erneut in aufregende und unbekannte Gewässer.

Kim Gordon – Play Me Tour 2026

Sunday April 19 – Huxley’s Neue Welt, Berlin, Germany