King Apathy – Wounds

Artist: King Apathy

Herkunft: München (Deutschland)

Album: Wounds

Genre: Post Black Metal, Doom Metal, Sludge Metal, Metalcore, Neo-Crust, Post Metal, Hardcore Punk

Spiellänge: 45:34 Minuten

Release: 22.02.2019

Label: Lifeforce Records

Link: https://kingapathylfr.bandcamp.com/?

Bandmitglieder:

Songwriting, Texte, zusätzlicher Gesang, Live-Bass – Mathias

Gesang – Nils

Gitarre – Flo

Gitarre – Max

Schlagzeug – Hannes

Tracklist:

01. Civilization Kills

02. The Scars Of The Land

03. Cleansing

04. Great Depression

05. Revelation Time

06. He Missed The Stars

07. Reverence

08. Wounds

09. Earthmother Rising

Im Juni dieses Jahres verkündeten King Apathy auf ihrer Homepage: “The destruction of everything is the beginning of something new” – Refused

Und dabei hatten sich King Apathy bereits mit ihrem Bandnamen zu einem Neubeginn begeben. King Apathy waren bis 2017 unter dem Namen Thränenkind aktiv. Den Namen legten sie ab und gaben sich als neuen Bandnamen den Titel ihres letzten Albums. Zwei Alben sollten es unter dem Namen Thränenkind werden (The Elk und King Apathy). Ihr erstes Album unter dem Bandnamen King Apathy, erschienen im Februar dieses Jahres, sollte auch ihr letztes sein. Wounds hat wohl so viele große Wunden gerissen, dass ein Weitermachen nicht möglich war. Im Juni dieses Jahres erfolgte die Verkündigung, dass sich die Band auflöst. Als Grund wurde angegeben, dass die Musiker in vier verschiedenen Städten leben und keine Zeit für Proben mehr bleibe.

Erschienen ist das Album am 22.02.2019 beim Label Lifeforce Records. Erhältlich ist es als CD und in drei limitierten Vinylfarben. Es wurde eine clear, blue marbled Version (limitiert auf 100 Stück) und eine green, black marbled Version (limitiert auf 325 Stück) verausgabt. Beide Versionen sind noch auf der Bandcamp Seite erhältlich. Zusätzlich gab es eine orange/black marbled Version (limitiert auf 75 Stück), die nur bei der Band erhältlich war.

Ich gehe mal davon aus, dass die Vinyls aufgrund der Limitierungen bald gesuchte Sammlerstücke sein werden.

King Apathy spiegeln die lähmende Hoffnungslosigkeit, die die Weltgemeinschaft in eine (Klima) Katastrophe führt, in ihren Songs. So haben sich auf dem Longplayer neun Songs versammelt, die die aktuelle ausweglose Situation darstellen und die Verletzungen aufzeigt, die die Zivilisation unserem Planeten angetan hat bzw. noch antun wird.

King Apathy geben ihren Songs eine Art von Beklemmung und Mutlosigkeit mit. Eine eindeutige Zuordnung ihrer Musik ist nicht möglich, da sie sich verschiedener Genres und Subgenres bedienen. Insgesamt könnte man dieses Album als Post Metal einstufen, es enthält starke Fragmente von Post Black Metal, Doom Metal, Sludge Metal und Hardcore, um nur einige zu nennen.

Wounds ist eine Platte voller Schwere, Wehmut und Aussichtslosigkeit. Thränenkind zerstören sich in völliger Apathie in King Apathy.

Schade, dass es diese Band nicht mehr gibt. Die hätte ich mir doch sehr gerne live angesehen.