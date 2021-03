Kings Of Leon: veröffentlichen ihr 8. Studioalbum „When You See Yourself“

Ihr wisst es wahrscheinlich eh schon längst und der Knaller-Release steht schon in eurem Kalender: Kings Of Leon veröffentlichen morgen ihr 8. Studioalbum When You See Yourself.

Viereinhalb Jahre ist es nun schon her, dass das letzte Album von Kings Of Leon veröffentlicht wurde. Umso größer war die Begeisterung, als im Januar die erste Single des Albums – The Bandit – das Licht der Welt erblickte: https://youtu.be/PtJCnm88_cU

Begleitet wurde der Release von einer weiteren Single: 100,000 People: https://www.youtube.com/watch?v=ExmWm3wk4Nk

Und erst vor einer Woche wurde das Video zur dritten Single des Albums, Echoing, veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=YmeJrWu3CWo

Brandneu hingegen ist das Discussion Part1 Video in dem die Band Einblicke in den Aufnahme-Prozess gewährt und über das neue Album spricht:

Die Grammy-ausgezeichnete Rockband Kings Of Leon veröffentlicht am 05.03. ihr mit Spannung erwartetes achtes Studioalbum When You See Yourself. Aufgenommen wurden Teile des Albums in den berühmten Blackbird Studios in Nashville und produziert wurde es vom Grammy-Preisträger Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + The Machine).

Seit ihrem Debüt im Jahr 2003 haben Kings Of Leon (Caleb (Gitarre/Gesang), Nathan (Schlagzeug), Jared (Bass) und Matthew Followill (Gitarre)) sieben Alben (Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because Of The Times (2007), Only By The Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013) und Walls (2016)) veröffentlicht und weltweit über 20 Millionen Alben und fast 40 Millionen Singles verkauft. Die mehrfach Platin-ausgezeichnete Band hatte fünf Singles in den Billboard Hot 100 Charts, alle sieben ihrer Studioalben in der Billboard Top 200 Liste und zwei Singles, die #1 im Modern Rock Radio erreichten. Mit der Veröffentlichung von Walls gelang es der Band zum ersten Mal, auf der Nummer Eins in den Billboard Top 200 zu landen. Darüber hinaus wurden sie acht Mal für den Grammy nominiert, gewannen drei Grammys, drei NME Awards, zwei Brit Awards und einen Juno Award. Sie tourten durch die ganze Welt, spielten in den größten Locations und waren Headliner bei großen Festivals wie Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits und Glastonbury.

Umso spannender ist es Kings Of Leon nun bei ihrem neuen Kapitel zu begleiten.

When You See Yourself – Tracklist

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale

https://www.instagram.com/kingsofleon/?hl=de

https://de-de.facebook.com/KingsOfLeon/

Quelle: Sony Music Entertainment Germany GmbH