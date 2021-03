Wardruna: offizielle Untertitel für Videos

Wardruna freuen sich sehr, dass es jetzt die offiziellen Videos zu Grá, Skugge, Kvitravn, Lyfjaberg und Helvegen Live mit spanischen, englischen und norwegischen Untertiteln gibt. Seit der Gründung des Wardruna YouTube-Channels, wollten Fans auf der ganzen Welt in die lyrische Welt von Wardruna abtauchen. Mit spanischen, englischen und norwegischen Untertiteln bringt Wardruna die Welt ein bisschen näher zusammen. „Wir freuen uns sehr, dass wir zu unseren Videos für Grá, Kvitravn, Lyfjaberg, Skugge und Helvegen Live mit Auroa englische, norwegische und spanische Untertitel bereitstellen können. Obwohl Musik oft auch trotz Sprachbarrieren funktioniert, kann das Verstehen der Bedeutung unserer Lyrics durchaus eine weitere Dimension eröffnen. Also hoffen wir, dass ihr euch über diese kleine Brücke, die wir gebaut haben, freut. Besonderer Dank geht an Rebeca Fraco Valle, die mit der Übersetzung ins Spanische geholfen hat.“ – Einar Selvik

Die Videos kann man sich im Wardruna YouTube-Channel anschauen:

Wardruna – Kvitravn (White Raven) – Official music video: https://www.youtube.com/watch?v=JhiUacGzIg8

Wardruna – Skugge (Shadow), Official Lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=CDMIbVFCz7A

Wardruna – Lyfjaberg (Healing-mountain) Official music video: https://www.youtube.com/watch?v=VEizKmZlUAw

Wardruna – Grá (Official music video): https://www.youtube.com/watch?v=kFU7nRe7C0A

Wardruna und Aurora – Helvegen (Live): https://www.youtube.com/watch?v=FnkTuHP9q3o

Am 26. März wird es eine spektakuläre virtuelle Release Show geben – First Flight Of The White Raven. Der globalen Pandemie und der unsicheren Zukunft der Livebranche zum Trotz, laden Wardruna jeden dazu ein, im eigenen Zuhause an einer ambitionierten virtuellen Release Show teilzunehmen. Ziel ist es, Zuschauer auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden und das Konzept des Livekonzert-Erlebnisses auf mutige Weise neu zu erfinden.

https://wardrunashop.com/pages/livestream-faq

www.wardrunashop.com

Quelle: Sailor Entertainment