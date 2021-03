Rock Legenden: Tournee 2021 wird in das Frühjahr 2022 verlegt

Leider macht es die anhaltende Situation, bedingt durch die COVID-19-Pandemie, in Deutschland für alle Beteiligten unmöglich, die für das Frühjahr 2021 geplante Rock Legenden-Tournee mit Silly Feat. Julia Neigel, City, Maschine (Puhdys) und den Special Guests Dirk Michaelis sowie Alexander Knappe durchzuführen. Aus diesem Grund werden die aus dem Sommer 2020 in das Frühjahr 2021 verlegten Termine erneut umgeplant und nun in das Frühjahr 2022 verschoben.

Maschine (Puhdys): „Liebe Rock Legenden-Sympathisanten, leider müssen wir die Rock Legenden-Termine in das Jahr 2022 verlegen. Ich bedauere das für Euch und für uns sehr. Bitte behaltet Eure Tickets – ich freue mich auf Euch – haltet durch, Eure Maschine.“ Toni Krahl (City): „Wie der Rest der Menschheit schauen auch City voller Optimismus in das Jahr 2022. Mit der erneuten Verlegung der Rock Legenden-Tour gehen wir auf Nummer sicher und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch. WIR SIND DIE ZUKUNFT!“ Silly: „Es ist schon verrückt, aber in diesen Zeiten ist verrückt das neue Normal. So ist es auch sicher für uns alle keine große Überraschung mehr, dass wir die Tour mit den Rock Legenden ein weiteres Mal um ein Jahr verschieben müssen. Natürlich bedauern wir das sehr. Wir gehen aber fest davon aus, dass wir uns dann alle im kommenden Jahr wiedersehen, live und ohne Abstand, so wie wir es kennen, lieben und alle wieder herbeisehnen. Wir freuen uns auf wunderbare Konzerte, zusammen mit den vielen lieben Kollegen und vor allem auf Euch!“

Die Ersatztermine stehen bereits fest:

19.02.2022, Rostock / Stadthalle (verschoben vom 02.04.20 / 21.05.21)

20.02.2022, Erfurt / Messe (verschoben vom 01.05.20 / 01.05.21)

08.05.2022, Leipzig / Quarterback Immobilien ARENA (verschoben vom 15.05.20 / 07.05.21)

13.05.2022, Zwickau / Stadthalle (verschoben vom 24.04.20 / 15.05.21)

14.05.2022, Magdeburg / Getec-Arena (verschoben vom 25.04.20 / 14.05.21)

21.05.2022, Dresden / Freilichtbühne Junge Garde (verschoben vom 25.06.20 / 22.05.21)

22.05.2022, Berlin / Max-Schmeling-Halle (verschoben vom 26.06.20 / 11.06.21)

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Wir hoffen, dass wir mit der Verschiebung allen Besucher*innen mehr Planungssicherheit und damit einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen können.

Aktuelle Informationen sind jederzeit über https://www.semmel.de/de/corona sowie https://www.facebook.com/semmelconcerts einsehbar.

Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH