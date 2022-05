Rock Legenden: Live 2022 – emotionaler Tournee-Abschied in Berlin

Am Fenster, Mont Klamott, Geh Zu Ihr, Als Ich Fortging, Sagte Mal Ein Dichter, Bataillon D’Amour, Was Bleibt, Flieg Ich Durch Die Welt, Wie Ein Fischlein Unterm Eis, Lebenszeit – was sich wie eine veritable Spotify-Playlist großer deutscher Hits liest, ist ein Blick in die Setlist der letzten Rock Legenden-Tournee, die am 22. Mai in Berlin ihr Ende fand.

Als die Musikerinnen und Musiker in der Max-Schmeling-Halle das Publikum mit dem alten Silly-Klassiker Ein Lied Für Die Menschen beseelt in die Nacht entließen, ging eine Ära zu Ende, die jüngere Konzertgeschichte schrieb. Denn die Rock Legenden sind keineswegs – wie man oberflächlich betrachtet denken könnte – ein herkömmliches Rockfestival mit mehreren aufeinanderfolgenden Bands, sondern stets ging es um Interaktion – nicht nur mit dem Publikum, sondern auch unter den Protagonistinnen und Protagonisten.

Das Miteinander auf Augenhöhe in ungewöhnlichen Kollaborationen und fulminanten Duetten, gepaart mit hoher Musikalität, energiestrotzender Leidenschaft sowie vielen generationsübergreifenden Hits avancierte schnell zur Institution. Hier verabschiedeten sich die Puhdys (2016), zeigte sich Matthias Reim von seiner rockigeren Seite (2018) und City eröffneten im 50. Jubiläumsjahr ihre letzte Runde (2022).

Das emotionale Pfund (die Anfänge als Ostrock Klassik inkludiert), das 2022 mit Silly feat. Julia Neigel, City, Maschine & Band sowie den Special Guests Dirk Michaelis und Alexander Knappe über die Bühnen ging, zählt nun 15 Jahre, über hundert zumeist ausverkaufte Konzerte und weit mehr als 600.000 Zuschauer.

Dieter Semmelmann, Chef von Semmel Concerts, fasst seine Erinnerungen und den Ausblick auf das Finale wie folgt zusammen: „Es ist immer großartig mit den Rock Legenden auf Tour zu sein, auch wenn es jetzt die letzte in dieser Zusammensetzung ist. Seit 2007 stehen die Künstler in unterschiedlichen Konstellationen, erst unter Ost Rock Klassik und seit 2014 unter dem Titel Rock Legenden, gemeinsam auf der Bühne. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die Konzerte am Stausee Hohenfelden, auf dem ehemaligen Gelände des Highfield Festivals, und während der Filmnächte am Elbufer in Dresden im Jahr 2007. Das war schon sehr beeindruckend. Mit dem Konzert in der Max-Schmeling-Halle in Berlin fand dieses Format einen würdigen Abschluss.“

Auch der „Erfinder“ der Rock Legenden, Rolf Henning, früherer Puhdys– und jetzt City-Manager sowie Geschäftsführer der multiart event concept equipment GmbH, blickt mit Rührung und etwas Wehmut auf die Zielgerade: „Es tut schon etwas weh, zu begreifen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach, die letzte Rock Legenden-Tournee war. Wir haben im Zeitfenster von 2014 bis 2022 ganze vier Tourneen veranstaltet. Und das nicht nur im Osten. Wir waren auch in Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt Main, Stuttgart, Nürnberg… Egal wo wir waren – überall war die Reaktion vom Publikum großartig! Ich möchte hier auf alle Fälle nicht versäumen, dem Team von Dieter Semmelmann ein großes Kompliment zu machen. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass wir nach einer kurzen Pause, dann gemeinsam mit City auf die letzte Runde gehen.“

Das dürfte auch das Rock Legenden-Publikum freuen. City, von Anfang an Bestandteil des Projekts und nun mit aktuellem Top3-Album und opulenter Bandbiografie in zweiter Auflage am Start, begehen das 50. und zugleich letzte Bandjahr, nämlich Die Letzte Runde, unter der Ägide von Semmel Concerts und multiart. Der letzte Vorhang fällt in Berlin, mit einem furiosen Doppelkonzert am 29. und 30.12. in der Mercedes-Benz Arena.

50 Jahre City Die Letzte Runde – Live 2022

Mit den Berliner Symphonikern & Gästen

23.07.2022 – Berlin Parkbühne Wuhlheide

03.09.2022 – Kamenz Hutbergbühne

23.09.2022 – Dresden Freilichtbühne Junge Garde

24.09.2022 – Dresden Freilichtbühne Junge Garde AUSVERKAUFT

24.11.2022 – Gera Kultur- und Kongresszentrum AUSVERKAUFT

25.11.2022 – Neubrandenburg Jahnsportforum

26.11.2022 – Schwerin Sport- und Kongresshalle

27.11.2022 – Hannover Theater am Aegi AUSVERKAUFT

30.11.2022 – Hamburg Laeiszhalle

01.12.2022 – Rostock StadtHalle Rostock

02.12.2022 – Magdeburg GETEC-Arena

09.12.2022 – Zwickau Stadthalle Zwickau

10.12.2022 – Erfurt Messe

11.12.2022 – Leipzig Quarterback Immobilien Arena (verlegt aus dem Haus Auensee)

29.12.2022 – Berlin Mercedes-Benz Arena

30.12.2022 – Berlin Mercedes-Benz Arena

Tickets gibt es unter www.evemtim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.