KneipenTerroristen – Infiziert

Die Hamburger Band KneipenTerroristen hat mit ihrem neuen Album Infiziert ein Werk geschaffen, dessen Name Programm ist. Das dreizehnte Studioalbum der Hanseaten wurde am 12.05.2023 über das Label Rude Records veröffentlicht und bietet mit einer Spielzeit von 49:34 Minuten eine satte Ladung Deutschrock. Angeführt von ihrem starken Frontmann Jörn Rüter präsentieren die KneipenTerroristen auf Infiziert insgesamt 15 Songs, die das Blut zum Kochen bringen und die Fans auf eine wilde Reise mitnehmen. Der Opener und Titeltrack Infiziert bildet dabei den perfekten Einstieg in das Album und gibt direkt die Richtung vor. Hier wird eine treibende Rhythmussektion mit aggressiven Gitarrenriffs und Jörn Rüters energiegeladener Stimme kombiniert, die direkt ins Ohr geht.

Doch auch ruhigere Töne schlagen die KneipenTerroristen auf Infiziert an. So ist Die Zeit Ist Ein Dieb eine Ballade, die den Zuhörer mit einer melancholischen Stimmung erfasst und zum Nachdenken anregt. Ebenfalls bemerkenswert ist Politik Und Religion, ein Song, der sich kritisch mit diesen beiden Themen auseinandersetzt und dabei einen starken politischen Standpunkt vertritt. Oft im Partymodus, bleibt dennoch auch Platz für tiefgründigere Passagen. Ihrem Stiefel treu geblieben geht es oft um gesellige Abende, die Hamburger Kneipenkultur und viel Gerstensaft. Insgesamt ist Infiziert ein Album, das sich nahtlos in die Diskografie der KneipenTerroristen einreiht und gleichzeitig neue Akzente setzt. Mit starken Hooks, harten Gitarren und Jörn Rüters einzigartiger Reibeisenstimme ist das Album ein guter Griff für alle, die harte Deutschrockmelodien lieben. Was mir persönlich gut gefällt, ist der Schulterschluss zum Metal und die Abgrenzung zum Punk. Die krachenden Atmosphären stehen den Terroristen weiterhin einfach zu gut zu Gesicht.

