Buchtitel: Kälte

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 464 Seiten

Genre: Roman

Release: 12.04.2023

Autor: Tom Rob Smith



Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-453-27413-6

Der renommierte Autor Tom Rob Smith veröffentlichte am 12.04.2023 sein neues Buch Kälte. Der Roman umfasst 464 Seiten und erschien im Heyne Verlag als Paperback mit Klappenbroschur. Michael Pfingstl hat das Werk aus dem Englischen übersetzt, der Originaltitel lautet Cold People.

Die Story von Kälte – Tom Rob Smith:

In naher Zukunft wird die Menschheit mit einer schockierenden Botschaft konfrontiert. Plötzlich tauchen gewaltige Raumschiffe am Himmel auf und verkünden, dass jeder, der es nicht schafft, innerhalb von 30 Tagen die Antarktis zu erreichen, vernichtet wird. Dies setzt einen Wettlauf gegen die Zeit in Gang, bei dem es um das Überleben der Menschheit geht. Diejenigen, die es schaffen, die Antarktis zu erreichen, müssen sich einem harten Schicksal in der eisigen Kälte stellen. Doch währenddessen schmieden einige Wissenschaftler in der McMurdo-Station einen gefährlichen Plan. Sie wollen menschliche und tierische DNA vermischen, um eine neue Art von Mensch zu erschaffen, die in der brutalen Umgebung überleben kann. Dieser Plan hat jedoch fatale Folgen für das, was von der Menschheit noch übrig geblieben ist. Die Erschaffung dieser neuen Art von Mensch führt zu unerwarteten Konsequenzen und stellt die Menschheit vor eine neue Herausforderung. Werden sie es schaffen, diese Herausforderung zu meistern und eine Zukunft für die Menschheit zu sichern?