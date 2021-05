Lacuna Coil: neuer Live-Track und Video zu „Apocalypse“

Die italienischen Metal-Giganten Lacuna Coil haben gerade die Veröffentlichung eines neuen Livealbums für den 25.06. bekanntgegeben. Es trägt den Titel Live From The Apocalypse.

Ab sofort ist die Liveversion vom Song Apocalypse, der ursprünglich auf dem letzten Studioalbum Black Anima veröffentlicht wurde, auf allen digitalen Plattformen verfügbar. Hier gibt es das Video zu Apocalypse, das sich auf der Bonus-DVD findet:

„Looking at the sand gliding down through the hourglass… Apokalypse ist faktisch und aktuell in der heutigen Pandemie, obwohl wir das nicht vorhersehen konnten, als wir es schrieben: die Trennung, die Einsamkeit, die Verwirrung, die Widerstandsfähigkeit. Wir kämpfen weiter um unseren Überlebenswillen.“ – Christina Scabbia

„Apocalypse ist normalerweise ein riesiges Konzept, das Zerstörung oder Schaden und die Art und Weise, wie die Welt endet, beinhaltet. In unserer Vision gibt es keine große Apokalypse, nur endlose kleine. Ignoranz, Selbstgefälligkeit, Egoismus allein können die Apokalypse bringen.“ – Andrea Ferro

Live From The Apocalypse ist die Frucht einer noch nie dagewesenen Zeit. Im Gegensatz zu früheren Live-Versuchen haben sich die Italiener unter dem Joch der Pandemie einen cleveren Weg ausgedacht, wie ihre treue Fangemeinde sie auf der Bühne hören und sehen kann, indem sie ein spezielles Live-Stream-Event organisieren, bei dem sie ihr aktuelles Album Black Anima im September 2020 in seiner Gesamtheit aufführen. Diese ganz besondere Show wird nun auf Vinyl und CD sowie als digitales Album veröffentlicht. Die physischen Albumformate kommen mit einer Bonus-DVD, die das Filmmaterial des ursprünglichen Live-Streams enthält.

Live From The Apocalypse wird in folgenden Formaten erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden: https://lacunacoil.lnk.to/LiveFromTheApocalypse

CD+DVD Digipak

Gatefold 2LP + DVD + LP Booklet

Digitales Album

Die Vinylversion wird in folgenden Farben und Mengen verfügbar sein:

Schwarzes Vinyl, keine Limitierung

Neongelbes Vinyl, limitiert auf 300 Stück weltweit, erhältlich über CM Distro EU

Rotes Vinyl, limitiert auf 200 Stück weltweit, nur bei EMP erhältlich

erhältlich Weißes Vinyl, limitiert auf 300 Stück weltweit, nur im offiziellen Bandshop erhältlich

Silbernes Vinyl, limitiert auf 300 Stück weltweit, nur erhältlich bei Century Media US

Orange transparent Vinyl, limitiert auf 300 Stück weltweit, nur erhältlich bei Revolver

Trackliste Live From The Apocalypse

Anima Nera Sword Of Anger Save Me Now Or Never Reckless Through The Flames Apocalypse Black Feathers Under The Surface The End Is All I Can See Veneficium Black Dried Up Heart Bad Things Layers Of Time Black Anima Save Me (Apocalypse Version)

Nach allem, was man so hört, war dies keine gewöhnliche Show. Auch wenn Lacuna Coil in ihrer Heimatstadt Mailand – im berühmten Alcatraz Club – waren, waren keine Fans vor Ort, um sie zu begrüßen. Kein Jubel der Vorfreude, keine Beifallsstürme, keine Interaktion mit den Menschen, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte tief in die Musik und die Live-Shows von Lacuna Coil eingefühlt haben und sie zutiefst lieben. Die Energie beim Livestream war anders. Das war zu erwarten. Mit dem Herz auf dem rechten Fleck, vor laufenden Kameras und der Welt, die sich online einschaltete, erweckten Lacuna Coil Black Anima: Live From The Apocalypse zum Leben.

„Auf der einen Seite fühlte es sich scheußlich an, in einem leeren Raum zu spielen,“ erzählt Sänger Andrea Ferro. „Aber auf der anderen Seite war es großartig, sich wieder mit den Fans und den Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, zu verbinden. Sehr viele Leute genossen die Show – es war definitiv ein einmaliges Erlebnis mit sehr vielen Emotionen und Gefühlen. Life From The Apocalypse ist eine Möglichkeit, unseren Fans eine neue Veröffentlichung zu bieten, während die Covid-19-Krise nach wie vor real ist und sowohl sie als auch uns beeinflusst. Das Livealbum stellt einen einzigartigen Moment in unserer Karriere (und unserem Leben) dar, an den wir immer denken werden, werden wir irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes wieder aus der Apokalypse emporgestiegen sind.“

Verpasst es außerdem nicht, Horns Up!, vorzubestellen, LACUNA Coils ganz eigenes Tisch- (oder besser: Konzert-!) Partyspiel im puren Rock-Stil. Das Spiel selbst findet bei einer Lacuna Coil-Show statt, wo jeder Spieler seinen Weg finden muss, um als erster die Bühne zu erreichen. Natürlich wird es sehr viele Hindernisse geben, die bewältigt werden müssen und so manche Freundschaft gefährden könnten. Die Bandmitglieder von Lacuna Coil sind aktiv in dieses Spiel eingebunden, und zwar in Form von „Stage Cards“, wobei jede davon Auswirkungen auf das gesamte Publikum haben wird. Hier könnt ihr eure Ausgabe vorbestellen. Die Pre-Order-Phase läuft bereits, und da immer mehr teilnehmen, wird das Spiel noch mit neuen Veranstaltungen und Erweiterungen weiterentwickelt. Weltweite Lieferungen sind für November 2021 geplant.

Lacuna Coil :

Cristina Scabbia – Gesang

Andrea Ferro – Gesang

Marco “Maki” Coti-Zelati – Gitarre, Bassgitarre, Keyboard und Synthesizer

Diego “DD” Cavallotti – Gitarre

Richard Meiz – Schlagzeug