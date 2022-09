Lamb Of God: veröffentlichen neue Single „Grayscale“

Mit kraftvoller und spürbarer Intensität geht es weiter mit Omens, dem wohl aggressivsten und ehrgeizigsten Werk von Lamb Of God … Am 08. September veröffentlichten die Grammy-nominierten Goliaths ihre dritte Single Grayscale aus dem kommenden Album Omens, das am 07. Oktober auf Nuclear Blast Records erscheint.

Hier könnt ihr euch das Video zu Grayscale ansehen:

Hier könnt ihr euch Grayscale anhören/herunterladen: https://lambofgod.bfan.link/grayscale

Grayscale enthält Blythes vibrierende, ungestüme Gesangsattacke sowie Mortons und Adlers bedrohliche Riffs, die Headbanger gleichermaßen herausfordern und vernichten, sowie Cruz und Campbells unaufhaltsame Rhythmen.

Willie Adler kommentiert die Single: „Grayscale ist einfach ein Schlag ins Gesicht, ein bisschen Hardcore-Feeling. Wir hatten das Album praktisch fertig geschrieben, und ich schrieb diesen Song, weil ich dachte, dass es nicht unbedingt ein Lamb-Song sein würde. Ich schickte ihn an Josh Wilbur, unseren Produzenten, um ihn zu prüfen und er antwortete mit ‚Perfekt, das ist der letzte Song, den wir für die Platte brauchen!'“

Im Laufe ihrer Karriere entwickelten sich Lamb Of God von Keller-Shows und schmutzigen DIY-Locations zu Headlinern in Arenen. Die Architekten der New Wave of American Heavy Metal haben sich eine ähnliche Verehrung verdient wie ihre musikalischen Vorväter (und Weggefährten) Metallica, Slayer und Megadeth. Für Millionen von Headbangern sind Lamb Of God einfach die wichtigste zeitgenössische Metalband der Welt, deren zeitlose Songs zu Hymnen im Heavy Metal Songbook wurden, mit gigantischem Gesang, der sowohl aus rechtschaffener Wut als auch aus Hingabe geboren wurde, und unvergleichlichen Riffs für die Ewigkeit.

Die neue Single ist überall zum Download und Streaming erhältlich. Das Album Omens erscheint am 7. Oktober 2022 bei Nuclear Blast Records. Verpasst nicht die gigantische Omens-Tour in diesem Herbst.

Mehr Infos zu Lamb Of God und den aktuellen Tourdaten bekommt ihr hier:

Fans sollten sich das Online-Erlebnis auch hier ansehen: https://omens.lamb-of-god.com

Auf der Website können die Fans eine von zwei Karten auswählen. Die meiste Zeit wird das Auswählen einer Karte ein „Omen“ zeigen, eine Vorahnung von Texten aus dem kommenden Album, aber es wird auch exklusive Inhalte, Vorschauen auf kommende Veröffentlichungen und mehr geben. Diese Aktion läuft noch bis zur Veröffentlichung des Albums am 07. Oktober.

Link zur Vorbestellung: https://lambofgod.bfan.link/omens