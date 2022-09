Isafjørd: Post-Rock Band aus Island veröffentlich ihre erste Single „Falin Skemmd“

Isafjørd, was wörtlich übersetzt „Fjord aus Eis“ bedeutet, ist eine neue Post-Rock-Band aus Island. Benannt nach der Stadt Ísafjörður, aus der ihre beiden Väter stammen, machen Aðalbjörn „Addi„ Tryggvason (Sólstafir) und Ragnar Zolberg (Sign/Ex-Pain Of Salvation) wunderschönen, melancholischen Pop, so hell und dunkel wie die subarktischen Jahreszeiten.

Isafjørds neues Album Hjartastjak ist ein Rausch aus euphorischer Melancholie, leise-laut Dynamik, üppiger Instrumentierung und unvergesslichen, atmosphärischen Songlandschaften. Addi und Ragnar, die sich auf der Straße kennengelernt haben, sind Nachtgestalten derselben renommierten Musikszene in Reykjavik, Ragnar spielt live Session-Bass für Sólstafir, und ihre musikalischen Wege kreuzen sich schließlich in Isafjørd mit einem Sound, der wie ein Stalaktit aus der Vergangenheit in eine leuchtende Zukunft reicht. Mitten im Winter, in einem alten Haus mit einem kaputten Klavier in der eisigen Kälte, ist Hjartastjaki ein Album dessen Songs, die direkt aus dem Herzen geschrieben und manchmal sogar an nur einem einzigen Tag entstanden.

Ihre Chemie ist so unmittelbar wie das Klima, in dem sie überleben. Isafjørd ist ein wahres Zusammentreffen der Geister, mit Ragnars geschmeidiger Engelsstimme als brillantem Kontrast zu Addis staubigen und schmerzenden Schreien, über orchestrierten Arrangements aus Klavierklängen und sanften Gitarren. Die einprägsame und eindringliche Musik, die Addi und Ragnar in Isafjørd erschaffen, ist gleichzeitig vertraut in dieser eingespielten, bewährten Art und Weise, in der ein guter Song die Seele berühren kann. Da sie beide in Norwegen gelebt haben und norwegisch sprechen, sprechen Addi und Ragnar die gleiche Sprache des Herzens, denn ihre nordische Melancholie sorgt für tiefe und erhabene Musik. Isafjørds Songs sind wahre Eisberge aus Tundra-Hymnen, die an Fields Of The Nephilim und Duran Duran erinnern, die in einem gefrorenen Tal jammen, wo der kreative 80er New Wave Sound auf God Speed You! Black Emperor trifft. Mit Einflüssen, die von den Cardigans, den Beatles, frühen Judas Priest und Neil Young reichen, sind Addi und Ragnar auf eine Goldader gestoßen, die ihr eigenes Erbe der Breitwand-Metal-Düsternis in etwas Neues verwandelt.

Die Tracklist zu Hjartastjak findet ihr hier in unserem Release-Kalender:

Isafjørd

Hjartastjak

Label: Svart Records

Genre: Post-Rock

VÖ: 02.12.2022

Pre-Order Hjartastjak: hier

Isafjørd haben sich zu einem schimmernden Diamanten isländischen Pops vom Feinsten entwickelt und befinden sich auf einer anderen Ebene als Addis Sólstafir, wo sie ihre cineastischen Metal-Wurzeln in ein mitreißendes, eisiges Songhandwerk zurückverwandelt haben. In einem Land, das für seine ehrliche und herzzerreißende emotionale Interpretation von Popmusik mit Björk und Sigur Rós bekannt ist, geben Isafjørd eine neue Definition von „Landscape Music“. Wenn sich ein Album wie ein Ort anfühlt, den man bewohnen und erleben möchte, dann ist Hjartastjaki eine Reise, auf die man sich begeben möchte.