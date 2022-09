The Halo Effect: veröffentlichen Filmmaterial vom Göteborger Rooftop Gig

Die schwedischen Melodic-Death-Metaller The Halo Effect, bestehend aus den legendären Musikern Mikael Stanne, Jesper Strömblad, Niclas Engelin, Peter Iwers und Daniel Svensson, haben das Filmmaterial ihres hochgelobten Rooftop-Gigs der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Show, die ursprünglich im Mai ausgestrahlt wurde, wurde auf einem Dach in der Nähe des Hafens mit einem phänomenalen Blick über die Heimatstadt der Band, Göteborg, Schweden, gedreht und enthält vier Songs aus dem Debütalbum der Band, Days Of The Lost (#1 in ihrem Heimatland, #6 in Deutschland, Österreich und Finnland u.a.).

Sänger Mikael Stanne kommentiert: „Hier ist es endlich! Bisher war es nur für Fanvault-Mitglieder und die Leute, die uns in Stockholm und Göteborg gesehen haben, als wir es in den Kinos gezeigt haben, erhältlich. Die Idee war, die Band mit unserer Heimatstadt in Verbindung zu bringen, und zum Hafen zu gehen und auf einem Dach mit Blick auf die Stadt zu rocken, schien für uns perfekt zu sein. Der Nachteil war natürlich, dass wir das im eiskalten Winter machen mussten, weil uns die Tourneepläne in die Quere kamen. Seltsamerweise war dies das erste Mal, dass wir diese Songs zusammen gespielt haben, und es war ein Riesenspaß. Wir haben ein paar Takes gemacht, um es richtig hinzubekommen, und zwischendurch mussten wir nach drinnen rennen, uns in Decken einwickeln und Unmengen von dampfendem, heißem Kaffee trinken, nur um dann wieder rauszulaufen und alles noch einmal zu machen. Wir hoffen, dass euch dieser Vorgeschmack darauf, wie The Halo Effect live aussieht und sich anfühlt, gefällt und wir können es kaum erwarten, euch auf der Straße zu sehen. Schaut euch das auf dem größten Bildschirm im Haus an und dreht ihn ganz auf! Cheers!“

Die Band hat ihre ausgedehnte Europatournee zusammen mit Amon Amarth und den legendären Labelkollegen Machine Head, am 8. September, in Nottingham, UK, gestartet.

