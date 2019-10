Laura Cox: bringt Video-Clip „Bad Luck Blues“ von neuem Album „Burning Bright“

Wer Laura Cox jüngst auf einem ihrer Deutschland-Konzerte sehen konnte, wird sie nicht so schnell vergessen, denn sie ist genau das, was sie verspricht zu sein: eine „real Badass Rock´n´Roll Lady“, die mit ihrer Gitarre und ihren Jungs sowohl auf der Bühne als auch im Studio einfach alles gibt. Sie hat eine unbändige Rock-Power, eine coole, gute, aber unaufdringliche Spieltechnik und das „Band-Leader“-Selbstbewusstsein.

Damit hat sie sich in die Rangliste der größten Gitarristinnen katapultiert: Gibt es denn ernsthaft etwas Cooleres, als – um nur einige zu nennen – in einem Atemzug mit Nancy Wilson (Heart), Nita Strauss (Alice Cooper), The Runaways oder Joan genannt zu werden?

Das neue Video zum Song Bad Luck Blues ist „high voltage rock´n´roll” im Stil von AC/DC und Danko Jones meets Joan Jett – und ist die erste Single aus dem bevorstehenden Album Burning Bright.

Laura Cox – Bad Luck Blues (Official Video)