Leise War Gestern – Podcast: Normal Oder Schrott mit Chris Harms (Lord Of The Lost)

In unserer neusten Folge sprechen wir gemeinsam mit dem Produzenten und Musiker Chris Harms der Band Lord Of The Lost über das neuste Release Judas. Doch kommen auch tiefsinnige Themen zu Wort. So unterhalten wir uns über Depressionen, Proktologen und darüber, dass es in unserer Gesellschaft normal scheint, dass man Alkohol konsumiert. Im Themenroulette ist das Thema „Kurzfilm oder Musikvideos“ am Zug und abschließend gibt es noch etwas auf die Ohren.