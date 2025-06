Linx: haben neue Single und Video „Love Virus“ veröffentlicht

Linx veröffentlichen Love Virus, die neue Single vom kommenden Debütalbum Annihilation, welches am 15.08. bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird.

Das offizielle Lyricvideo kann hier angeschaut werden:

Liebe, Aufbau, Vernichtung – die Aktion des einen ist das Ergebnis der anderen, aber auch eine daraus resultierende Situation. Was nehmen wir uns zurück? Was brauchen wir, oder in was haben wir Vertrauen? Love Virus mit seinen Industrial-Elementen und Metal-Growls wurde vom Schlagzeuger der Band, Frederic Gauthier, produziert und komponiert und von Frontfrau Zenab Jaber geschrieben.

