Magnum: Veröffentlichen neues Album „Lost On The Road To Eternity“ am 19.01- Auf Tour ab März

Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums Lost On The Road To Eternity feiert die englische Hardrock-Band Magnum am 19. Januar 2018 ein ganz besonderes Jubiläum. Es ist die insgesamt 20. Studioscheibe der Gruppe um die Gründungsmitglieder Bob Catley (Gesang) und Tony Clarkin (Gitarre) seit ihrem 1978er Debüt Kingdom Of Madness. Gleichzeitig stellen Clarkin, Catley und Bassist Al Barrow mit den Neuzugängen Rick Benton (Keyboards) und Lee Morris (Schlagzeug) ihr aktuelles Line-Up vor. Benton stieß im Dezember 2016 zur Band und ersetzt das langjährige Mitglied Mark Stanway, während Morris erst vor wenigen Monaten für Harry James gekommen ist.

Insgesamt elf neue Songs sind auf Lost On The Road To Eternity zu finden, darunter die erste Singleauskopplung ´Without Love` sowie im Titeltrack ein Duett Catleys mit Tobias Sammet, eine Art künstlerischer Gegenbesuch des Edguy/Avantasia-Frontmannes als Dankeschön für Catleys Gastrolle auf einigen seiner Veröffentlichungen.

Abgerundet wird die Scheibe durch ein erneut stimmungsvolles Cover-Artwork von Rodney Matthews sowie vier Live-Bonustracks (´Sacred Blood – Divine Lies`, ´Crazy Old Mothers`, ´Your Dreams Won`t Die` & ´Twelve Men Wise And Just`) vom 2017er Auftritt beim Leyendas Del Rock Festival im spanischen Alicante.

Bereits ab März 2018 sind Magnum dann wieder auf großer Europatournee:

LIVE 2018

21.03.18 D-München – Ampere

23.03.18 D-Nürnberg – Der Hirsch

24.03.18 D-Aschaffenburg – Colos-Saal

25.03.18 D-Berlin – Columbia Theater

27.03.18 D-Bonn – Harmonie

28.03.18 D-Stuttgart – Im Wizemann

29.03.18 D-Freiburg – Jazzhaus

31.03.18 D-Wuppertal – Live Club Barmen

03.04.18 D-Leipzig – Werk 2

04.04.18 D-Hamburg – Fabrik

05.04.18 D-Bremen – Aladin

07.04.18 D-Neuruppin – Kulturhaus

11.04.18 D-Memmingen – Kaminwerk

12.04.18 CH-Pratteln – Z7

MAGNUM – Lost On The Road To Eternity

Steamhammer/SPV

VÖ: 19. Januar 2018

Kommentare

