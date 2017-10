Die Brandenburger Black Metaller MINAS MORGUL feiern ihr 20-jähriges Band-Jubiläum mit einem neuen Album!

„Kult„, so der Titel des sechsten Longplayers, wird am 1. Dezember über Trollzorn veröffentlicht und präsentiert die Band so facettenreich wie nie zuvor.

Kompromisslos und erbarmungslos – episch und majestätisch!

Mit dem Titelsong gibt es hier eine erste Hörprobe:

Tracklist

1. Einleitung

2. Kult

3. Ein Teil von mir

4. Abschied

5. Leere

6. Bevor ich gehe

7. Nur eine Kugel

8. Scherben

9. Was bleibt

10. XX

