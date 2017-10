The melodic death metal outfit TEMNEIN released its new album „White Stained Inferno“ last week! They now present the official video for the song „Against The Waves„: https://youtu.be/yJElIOcgnfA „This video synthesizes the album’s concept: the difficult steps of living with a disease (psychological and physical pain, incomprehension related to a rare or unknown disease). The character of the video is a reference to the cover album artwork. An ill man wakes up in the middle of nowhere as if he escaped from a hospital. Looking for a way out of his unknown disease, he thinks that he could find salvation in a belief or a divinity. Haunted by the terrible memories of his past aches, chased and terrified by his sickness which he can’t identify, he moves on to the places where he had suffered so much. In this medical universe now torn apart, this man realized that he finally won’t rely on any belief to heal…“ – Temnein The video was directed by Vincent Tournaud, while Philippe Siebert contributed the drone captures. The main character is played by the band’s vocalist, Jocelyn Fidry.

— TEMNEIN veröffentlichen neues Video Die Melodic Death Metaller TEMNEIN haben letzte Woche ihr neues Album „White Stained Inferno“ veröffentlicht! Nun präsentieren sie das offizielle Video zum Song „Against The Waves„: https://youtu.be/yJElIOcgnfA „Dieses Video geht mit dem Konzept des Albums einher: Der schwierige Schritt, mit einer Krankheit zu leben (die psychischen/körperlichen Schmerzen, Unverständnis bezüglich der raren oder unbekannten Krankheit). Der Charakter des Videos ist auch eine Referenz zum Coverartwork des Albums.

Ein kranker Mann wacht mitten im Nirgendwo auf und es hat den Anschein, als ob er aus einer Klinik geflohen ist. Er sucht nach einem Ausweg aus seiner Krankjeit und glaubt, Erlösung im Glauben zu finden. Heimgesucht von den schlimmen Erinnerungen an seinen vergangenen Schmerz, gejagt und verängstigt durch die nicht näher identifizierte Krankheit, treibt es ihn zu Orten, an denen es ihm besser ging. In dem jetzt zerrissenen medizinischen Universum, realisiert er schließlich, dass ihm der Glauben nicht helfen wird, gesund zu werden…“ – Temnein Regie führte Vincent Tournaud, die Dronenaufnahmen stammen von Philippe Siebert. Der männliche Hauptdarsteller wird von Jocelyn Fidry, dem Sänger von Temnein, gespielt.