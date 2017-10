Morgen ist es endlich soweit: Metal Queen DORO veröffentlicht ihr erstes deutschsprachiges Album, das auf den Namen »Für Immer« hört und über ihr eigenes Label, Rare Diamonds Productions, erscheinen wird. Weitere Infos dazu gibt es unten! »Für Immer« gibt es exklusiv beim Nuclear Blast Mailorder auf Clear Vinyl: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tontraeger/vinyl/2lp/doro-fuer-immer-clear-vinyl.html Des Weiteren sorgten DOROs Fans vor Kurzem online für Schlagzeilen. Als innerhalb kürzester Zeit rund 4.000 Fans bei XS Rocks „Queen Of Metal“-Poll für DORO stimmten, brach der Server unter der enormen Last zusammen: http://xsrock.com/doro-pesch-voters-crash-xs-rock-site-queen-metal-poll/ — ‚Für Immer‘ – traumhafte Ballade, Übernummer, Megahit und für immer und ewig mit Doro Pesch verbunden, die diesen wunderschönen Song 1987 der Musikwelt schenkte. DOROs erster deutscher Song überhaupt – und wohl auch der erste in der Geschichte des harten Rock, der deutsche und englische Textpassagen miteinander verknüpfte. ‚Für Immer‘ feiert nun 30-jähriges Jubiläum – und passend dazu erscheint morgen ein einzigartiges Werk: Das deutsche Album von DORO, das natürlich »Für Immer« heißt und 17 deutsche, digital remasterte DORO-Songs beinhaltet. Darunter bekannte Hits und Fan-Favoriten wie ‚Alles Ist Gut‘, ‚Herzblut‘, ‚Engel‘ und ‚In Liebe Und Freundschaft‘. Zudem überrascht DORO mit deutschen Versionen ihrer Klassiker ‚Give Me A Reason‘ (‚Ein Stück Ewigkeit‘) und ‚My Majesty‘ (‚Jede Seele Tief‘) sowie der absoluten – zuvor noch nie veröffentlichten – Rarität ‚Seelied‘. „Ein Song, den ich schon vor langer, langer Zeit geschrieben habe und der jetzt perfekt auf das deutsche Album passt“, erklärt DORO das Stück, das sie allein vom Piano und einer dezenten Gitarre begleitet eingesungen hat. Einer der Höhepunkte des Albums, das als CD und limitierte 2LP Picture Disc (jeweils mit den Bonustracks ‚Tausend Mal Gelebt‘ und ‚Für Immer‘) erscheint, ist sicherlich DOROs brandneue Coverversion des unsterblichen David Bowie-Hits ‚Heroes‘, der in der fantastischen deutschen Version den Titel ‚Helden‘ trägt und auch als 7″-Single ausgekoppelt wird. „’Heroes‘ ist einer meiner absoluten Alltime-Favorites und der Song funktioniert auch auf deutsch richtig gut“, sagt DORO und erzählt von ihrer persönlichen Verbindung zum verstorbenen Megastar Bowie: „Wir sind uns in den 90er Jahren ziemlich regelmäßig im berühmten New Yorker SIR-Studio begegnet, da wir beide oft dort geprobt oder Songs aufgenommen haben. Bowies Gitarrist Earl Slick hat auch auf meinem 1995er-Album »Machine II Machine« den Song ‚In Freiheit Stirbt Mein Herz‘ gespielt. Earl ist ein ganz toller Gitarrist – und der Song ist selbstverständlich auch auf dem neuen »Für Immer«-Album enthalten.“ DOROs erstes rein deutsches Album erscheint auf ihrem eigenen, frisch gegründeten Label Rare Diamonds Productions. Mit diesem Label geht für DORO ein langgehegter Herzenswunsch in Erfüllung: „Mit meinem eigenen Label habe ich nun die Möglichkeit, meine Ideen und die Wünsche der Fans zu verwirklichen“, erklärt die Sängerin. „Es war an der Zeit, einmal alle meine schönen deutschen Songs auf einem Album herauszubringen. Viele Fans haben sich das schon ganz lange gewünscht.“ Und weiter: „Bei Rare Diamonds Productions werden nach und nach tolle Sammelboxen, Re-Releases und Raritäten erscheinen. Dabei werden wir natürlich auch viel mit Picture Discs und Shaped Vinyl arbeiten – ganz old school, so wie es die Fans lieben.“ Auf die Liveversionen etlicher dieser DORO-Perlen dürfen sich die Fans bereits auf der kommenden Welttournee freuen. DORO live: 10.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise

