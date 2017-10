Die „Neue Deutsche Herrlichkeit“ ist auf dem Weg zu euch! Das ist nicht nur der Name des kommenden HERREN Albums, welches am 17. November über LAUTE HELDEN / SPV erscheinen wird, sondern ein signifikantes Statement der Dessauer Band.

HERREN haben bereits 2015 erfolgreich ein Album mit dem Titel „Lust“ veröffentlicht. Nun hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Die wohl grösste Veränderung ist der neue Frontmann der Band. Hubert Kah, vielen noch bekannt als NDW Star, der mit Hits wie „Sternenhimmel“ und „Rosemarie“ und vielen weiteren Titeln Stammgast in den Charts zu jener Zeit war. Hubert trägt nun stolz den Nachnahmen „von Herren“ und drückt der Band seinen ganz eigenen Stempel auf und das ist gut so, durch seinen einzigartigen, sehr präzisen Gesang – da sitzt jedes Wort – entsteht hier ein ganz eigenständiger Sound fernab von jeglichen Klischees. Das wird polarisieren, so wie es sich für eine ambitionierte Scheibe gehört. So auch das neue Video! Das Video zum Song „Liebessachen“, dass war vorerst nur mit Altersbeschränkung auf YouTube verfügbar – warum? Schaut halt selbst.

Hier geht es direkt und ohne Umwege zu „Liebessachen“:

Kommentare

Kommentare