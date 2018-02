Die Düsseldorfer Band MASSENDEFEKT erlebt 2018 das wahrscheinlich aufregendste Jahr ihrer Karriere. Das neue, siebte Studioalbum PAZIFIK (VÖ: 16.02.2018) bringt die Stärken der Band auf den Punkt wie kein Vorgängeralbum.

Produziert wurde das Album von Tim Schulte (WÖLLI & DIE BAND DES JAHRES, STIGMA), der sein Können schon bei den Vorgängern „Zwischen Gleich Und Anders“ (Platz 33 der offiziellen Media Control Top 100) und „Echos“ (Platz 23) gezeigt hat.

PAZIFIK wird begleitet von einer Clubtour und Festivalauftritten im Sommer. Hier wird auch die große Spielfreude von Massendefekt sichtbar. Da steht eine Band auf der Bühne, die sich in den letzten Jahren vor allem durch Livekonzerte und ohne einen festen Karriereplan gehabt zu haben, nach vorne gespielt hat. Diese Spielfreude reißt mit, so dass Massendefekt immer mehr Anhänger hinter sich vereinen.

Da war es nur eine logische Weiterentwicklung, das Jahr 2018 mit einem Auftritt in der heimischen Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf zu beenden, mit dem bis dato größten eigenen Konzert in der Bandgeschichte.

Pazifik erscheint am 16.02.2018 auf allen Streaming-Plattformen und zum digitalen Download. Die CD erscheint in der Erstauflage im edlen Pocketpac, außerdem als limitiertes Boxset (mit Mütze, Aufnäher, Autogrammkarte und exklusive Live-DVD „15 Jahre Massendefekt – Live aus Düsseldorf“ inkl. der „Hinter den Kulissen„-Dokumentation) und als limitierte Vinyl-Platte (180g Vinyl-LP inkl. Album auf CD).