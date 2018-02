Rock- und Metal-Fans erwartet im August ein sportliches Programm im sonst so beschaulichen Sulingen zwischen Bremen, Hannover und Osnabrück: Internationale Größen wie Papa Roach, deren einziges Deutschland-Festival das Reload 2018 sein wird, und Szene-Tipps wie die Hardcore-Band Beartooth und die Classic Rock-Visionäre The Night Flight Orchestra geben sich die Klinke in die Hand. Das ist aber noch nicht alles: Die Veranstalter stellen weitere Bestätigungen in Aussicht.

Dass Papa Roach, deren Hits wie „Last Resort“, „Getting Away With Murder” oder „Scars” jedem Rock-Fan sofort im Ohr sein dürften, auf dem Reload Festival 2018 spielen werden, ist seit Ende Januar bekannt. Neu ist die Nachricht, dass dies der einzige Festivalauftritt der US-Megastars in Deutschland für dieses Jahr sein wird. Das ist aber nur eines von vielen Highlights des Open Airs, das Sulingen zu lautesten Kleinstadt Niedersachsens macht.

Bisher sind unter anderem die schwedischen Alternative Metaller In Flames, Eskimo Callboy, deren Schlagzeuger David Friedrich zu den diesjährigen Kandidaten der TV-Sendung „Ich bin ein

Star, holt mich hier raus“ gehörte, und die brasilianischen Thrash Metal-Legenden Sepultura bestätigt. Mit The Night Flight Orchestra steht auch ganz klassischer Rock auf dem Plan, der an

Foreigner, Toto und Journey erinnert, deren Qualitäten aber in die Moderne überführt. Beartooth hingegen gehören zu den wichtigsten Hardcore-Bands der letzten Jahre und werden daher mit Spannung erwartet.

Die guten Gründe, den 24. und 25. August in Sulingen zu verbringen, sind damit noch lange nicht erschöpft, bereits jetzt stehen noch 19 weitere hochkarätige Acts für das Reload Festival 2018 fest – und sind noch nicht alle, verrät Veranstalter André Jürgens: „Wir haben noch ein paar tolle Namen in der Hinterhand, die wir in den kommenden Wochen bekanntgeben werden. Von Metal über Punk bis hin zu Hard Rock ist nochmal für jeden Geschmack etwas dabei.“

Alle Bands für das Reload 2018 sind unter reload-festival.de zu finden, Kombitickets für das Reload Festival 2018 (24. – 25.08.) mit Papa Roach, In Flames, Eskimo Callboy, Sick Of It All und vielen mehr sind für 89 € (inkl. Gebühren und Camping) bei Eventim und Metaltix erhältlich, Hardtickets gibt es außerdem bei der Volksbank Twistringen, den Sparkassen Diepholz und Sulingen sowie bei Shock Records & Coffee in Osnabrück.

