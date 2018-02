Bevor VISIGOTH morgen ihr neues Album ‚Conqueror’s Oath‚ veröffentlichen, könnt ihr es heute schon exklusiv bei Noisey.Vice.com streamen. Ein Interview mit der Band ist dort ebenfalls publiziert, einfach mal hier klicken: noisey.vice.com

Unter metalblade.com/visigoth könnt ihr das Album in den folgenden Formaten vorbestellen:

–CD

–180g black vinyl

–silver vinyl (limited to 400 copies – USA exclusive)

–clear with white/blue smokey swirl vinyl (limited to 300 copies – USA exclusive)

–opaque blue vinyl (limited to 300 copies – USA exclusive)

–cool grey marble vinyl (limited to 300 copies – EU exclusive)

–white/blue splattered vinyl (limited to 200 copies – EU exclusive)

–sky-blue marble vinyl (limited to 200 copies – EU exclusive)

–purple red marble vinyl (limited to 100 copies – EU exclusive)

* exclusive bundles with a shirt, plus digital options are also available!

Statt das Rad neu erfinden oder ein Genre neu definieren zu wollen, fallen VISIGOTH lieber vor dem zeitlosen Altar des Heavy Metal auf die Knie und sind einzig darauf bedacht, Musik zu schreiben, die von ihren Lieblingsalben inspiriert wurde. Ob fiebriger klassischer US Power Metal oder NWOBHM-Hymnen, versonnener Epic Metal oder schwerfällige Doom-Momente – diese Barbaren aus Salt Lake City kehren ihre Einflüsse stolz hervor.

Mit ihrem neuen 2018er Longplayer ‚Conqueror’s Oath‚ werden VISIGOTH dem Titel gerecht und überwinden die Katerstimmung, die mancher vor dem zweiten Album hat, mit acht stählernen Gassenhauern der unverfälschten Sorte – reine Metal-Magie, die den Hunger der Rock-Horden unter Garantie stillen wird! Die Aufnahmen fanden erneut im Boar’s Nest in ihrer Heimatstadt Salt Lake City statt, wo ihnen abermals Ausnahme-Techniker Andy Patterson (Subrosa,Deathblow, Dreadnought) unter die Arme griff. ‚Conqueror’s Oath‚ entstand reibungslos innerhalb eines Monats und wurde von Dave Otero von Flatline Audio (Satan’s Host,Nightbringer, Khemmis) gemastert. Das atemberaubende Cover stammt von Underground-Legende Kris Verwimp (der u.a. für Absu, Bewitched, Desaster, Horna, Moonsorrow, Skullviewoder Arkona arbeitete) und ist im klassischen Sword-&-Sorcery-Stil gehalten. ‚Conqueror’s Oath‚ hält jeglichen Vergleichen stand und passt wie die Faust aufs Auge aller Ungläubigen; ‚The Revenant King‚ mag Visigoth einem skeptischen Publikum vorgestellt haben, doch ‚Conqueror’s Oath‚ wird sich zweifellos im Hirn jedem Metal Maniacs einbrennen, dass diese Band gekommen ist, um zu bleiben und für den wahren Stahl einzustehen!

‚Conqueror’s Oath‚ track-listing

1. Steel and Silver

2. Warrior Queen

3. Outlive Them All

4. Hammerforged

5. Traitor’s Gate

6. Salt City

7. Blades in the Night

8. The Conqueror’s Oath

VISIGOTH Europatour:

Feb. 17 – Wurzburg, Germany – Metal Assault Festival

Feb. 18 – Oldenburg, Germany – MTS Records Store

Feb. 19 – Berlin, Germany – Cortina

Feb. 20 – Leipzig, Germany – Four Rooms

Feb. 21 – Wien, Austria – Escape Metal Corner

Feb. 22 – Innsbruck, Austria – Livestage

Feb. 23 – Dornbirn, Austria – Schlachthaus

Feb. 24 – Lunen, Germany – Swordbrothers Festival

Feb. 25 – Genk, Belgium – Flashback

Feb. 27 – Barcelona, Spain – Rocksound

Feb. 28 – Zaragoza, Spain – Sala Lopez

Mar. 1 – Madrid, Spain – Sala Live

Mar. 2 – Ljungby, Sweden – Turbofest

Mar. 3 – Niederjossa, Germany – Full Metal Fest

Mar. 6 – Goppingen, Germany – Zille

Mar. 7 – Leiden, Netherlands – De Noble

Mar. 8 – Marburg, Germany – Szenario

Mar. 9 – Weiher, Germany – Live Music Hall

Mar. 10 – Hamburg, Germany – Hell Over Hammaburg Festival

https://www.facebook.com/visigothofficial

https://twitter.com/visigothslc

