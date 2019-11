Matrix & Rockpalast Bochum: AnCon Anime/Gaming Convention 2019

Veranstaltungsdatum: 16.11.2019

Ort: Matrix Bochum, 44892 Bochum, Hauptstraße 200

Beginn: 12:00 Uhr

Ende: 06:00 Uhr

Kosten: Convention 12€ ; Party 7€ ; Kombi 15€

Gäste: Hardcore, Core und Casual, Alter zwischen 14 – 35

Aftershow Party: Kabukiparty über Visualculture (JRock• JPop• Visual Kei • Anime) Ab 22:00 Uhr

ANCON – A Bewitched Experience

Convention trifft Bochumer Clubszene

Die Anime Convention in der Matrix in Bochum umfasst eine Liveshow mit Freunden und Familien

aus der Szene, die sich über aktuellen Animecontent austauschen und im Anschluss mit dem Publikum gemeinsam diskutieren. Das ganze Bühnenevent wird live auf Twitch und Youtube gestreamt.

Wir paaren die Animewelt mit dem Flair der Bochumer Clubszene und bringen die Stars bei anschließender Party auf den Dancefloor. Frei nach dem Motto „Je interaktiver, desto realer werden Eure größten Träume“. Dazu wird es ebenso ein ausführliches Rahmenprogramm geben, so dass jeder Animefan, Gamer oder Neuentdecker ganz auf seine Kosten kommt.

Das größte Highlight wird das Showcase von Bisfans.de sein – sie präsentieren das neue Pokémon Schwert und Schild, und Ihr habt die einzigartige Möglichkeit vor allen anderen das Spiel bei uns auf der Convention zu spielen.

Das Rahmenprogramm

Die ANCON bietet ein allumfassendes Rahmenprogramm – es gibt die Möglichkeit an professionellen

Zeichenworkshops teilzunehmen. Des weiteren werden Cosplayer zu einem Wettbewerb gebeten,

an dem jeder teilnehmen kann. Sie geben auch einen Livekurs und erklären, wie Ihr Euer

perfektes Cosplaykostüm selbst entwerfen könnt. Alles dreht sich auch um das Thema Musik und Tanz, die Auseinandersetzung und die Kreation. Dafür haben wir extra für alle Gäste KPop Covertänzer eingeladen, die Euch alle wichtigen Chores innerhalb von Minuten beibringen. Für alle Gesangskoryphäen haben wir ein spezielles Angebot von MYUgaku (das Theme Karaoke) singen.

Wer allerdings nur zuschauen oder lauschen möchte, darf nicht an TRONIMAL vorbeigehen.

Auch auf der Gamescom im Retro-Bereich bekommt TRONIMAL große Aufmerksamkeit

und eine Plattform in Form einer kleinen Bühne. Komponiert werden die Songs aus dem Gameboy

genauso wie auf dem Computer: Per Sound-Tracker. Es gibt verschiedene Module,

die die verschiedenste Software bieten und dann per Kopfhörerausgang für den Computer digitalisiert werden.

MaidCafé into Wonderland:

Das ANCON-Team lädt passionierte Cosplayer zur Demonstration ihrer künstlerischen Fähigkeiten ein

und bietet dabei ein umfangreiches Gastro-Angebot und viele Gelegenheiten zum Entspannen und Verweilen an. Hauptaugenmerk des MaidCafé bleiben natürlich die Cosplayer und ihre atemberaubenden Kostüme, die die unterschiedlichsten Welten erst zum Leben erwecken lassen.

Videospiele, Competitions und Retro

Wir verwandeln eine unserer Hallen in eine Retroarcade ganz nach den Vibes der 80er Jahre.

Zusammen mit InsertCoins werden wir für jeden sein persönliches Videogame Erlebnis kreieren.

Eine Hommage an die Videogameindustrie und deren Entwicklung. InsertCoins beherbergt mehr

als 100 verschiedene Videokonsolen, darunter Retro-PCs, Flippers und eine große Auswahl an

Videospielautomaten. Das klassische Beat em Up darf auf unserer ANCON nicht fehlen. Hierzu wird ein großes Tekken Turnier veranstaltet, zu dem jeder herzlichst eingeladen ist. Es gibt wahnsinnig tolle Preise zu gewinnen.

Was wäre eine komplette Convention ohne das beliebteste Game aus JPN und KOR. Alle miteinander sind aufgefordert, an dem Dance Dance Revolution Contest teilzunehmen. Der Gewinner wird im Anschluss der Convention geehrt und präsentiert.

Cross-Sale, Retrobörse und Tattoostudio

In den verschiedensten Hallen werdet Ihr zahlreiche Angebote unserer Partner finden. Es gibt diverse Produkte aus den Bereichen Manga, Anime, Comics, Retro, Merchandise, Kleidung und Videogames. Ihr findet Angebote auf der ganzen Fläche von Runurl, MangaBox, Craftingspace, Comicland, Comicplanet und als ganz besonderes Special ist jeder angehalten, seine eigenen Dinge zu verkaufen und von anderen zu kaufen. Das bedeutet, dass es einen Bring & Buy geben wird, bei welchem ihr Eure gebrauchten CDs, DVDs, Games, Mangas & euer Merchandise verkaufen lassen könnt. Dies wird vom Team von VISUAL CULTURE organisiert. Durch den begrenzten Platz ist es möglich, pro Person max. 20 Artikel (2 Zettel) zu verkaufen. Als große Überraschung wird ein Tattoostudio Euch exklusive Tattoos zu Messepreisen ganz im Sinne des Anime- und Gamingkosmos anbieten.

Aftershow Party

Im Anschluss an die erste ANCON 2019 in Bochum, feiern wir mit Euch eine ordentliche Afterparty in der Matrix. Es erwartet Euch ein tanzbarer Mix quer durch Japan und Korea. Dazu natürlich ausgewählte Cocktails zu besonderen Conventionpreisen.

Musik: JROCK, KPOP & ANIME unter anderem mit:

BTS // EXO // BLACK PINK // GOT7 // TROUBLEMAKER // 2NE1 // 2PM // MISS A // TVXQ //

SUPER JUNIOR // F(X) // SHINEE // BIG BANG // U-KISS // JAY PARK // PSY // SE7EN //

G-DRAGON // SISTAR // ORANGE CARAMEL // TEEN TOP // 4MINUTE // BOA //

INFINITE // DBSK // B.A.P // BLOCK B // SMASH // BEAST // uvm.